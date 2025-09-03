Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras, tras partido contra Quindío por Copa Beplay

Bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras, tras partido contra Quindío por Copa Beplay

Lamentables hechos se presentaron este miércoles en horas de la noche cuando el bus que transportaba a los jugadores de Nacional fue impactado por piedras. No hay heridos.

Bus Atlético Nacional
Bus Atlético Nacional impactado por piedras en Armenia - Foto:
Redes sociales
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 11:36 p. m.