Bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras, tras partido contra Quindío por Copa Beplay

Atlético Nacional empató 2-2 con Quindío en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025, pero más allá del resultado se presentó un bochornoso hecho tras el partido en el estadio Centenario, con el bus del equipo 'verdolaga' atacado con piedras.

En redes sociales se dieron a conocer las imágenes de cómo quedaron algunas ventanas del medio de transporte del cuadro antioqueño, que se dirigía al hotel de concentración tras el encuentro de este miércoles en Armenia.

Con piedras atacaron el bus de Atlético Nacional y a pesar de los daños materiales se informa que no hubo lesionados, ni jugadores, ni miembros del cuerpo técnico del cuadro paisa.

Eso sí, el rechazo en redes sociales no tardó en llegar, ya que se vienen presentando varios acontecimientos así contra los equipos de nuestro país. De hecho, al cuadro antioqueño ya le había pasado en su visita a Cúcuta recientemente en la misma competición, por Copa BetPlay. En aquella ocasión impactaron al delantero Alfredo Morelos, aunque no fue de gravedad.



Así quedó el bus de Nacional tras ser atacado con piedras en Armenia:

🚨 Atacaron el bus de Atlético Nacional con piedra a la salida del partido en Armenia. pic.twitter.com/euOePa8hWK — La Página Verdolaga (@LaPagVerdolaga) September 4, 2025

