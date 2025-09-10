Publicidad

Gol Caracol  / La primera gran sacudida en Venezuela después del 3-6 contra la Selección Colombia

La 'vinotinto' estuvo cerca de clasificar al repechaje para la Copa del Mundo, pero la derrota frente a Colombia y el triunfo de Bolivia acabaron con su sueño mundialista.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:55 p. m.
