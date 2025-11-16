Camilo Cándido puso a celebrar a Atlético Nacional en el Pascual: su gol al América

Atlético Nacional visitó este domingo al América por la vuelta de la semifinales de la Copa BetPlay 2025. Los 'verdolagas' llegaron al Pascual Guerrero con ventaja en el marcador global, y luego de varios minutos de intento, lograron abrir el tablero antes de que finalizara la primera parte: Camilo Cándido, el autor de la celebración.

Cándido logró vencer la resistencia de Graterol, arquero de la 'mechita', tras un pase de Bauzá. El número '13' definió con calidad para el 0-1 en el marcador, y en el acumulado 1-5 para los dirigidos por Diego Arias.



Vea acá el gol de Camilo Cándido en América vs. Atlético Nacional por la Copa BetPlay: