Malas noticias para América contra Nacional: Dylan Borrero salió llorando en camilla

América de Cali saltó a la cancha del estadio Pascual Guerrero en busca de la heroica, contra Atlético Nacional. Este domingo 16 de noviembre, jugaron la vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, que iba 4-1 a favor del conjunto 'verdolaga'. Razón por la que el entrenador, David González, alineó a sus mejores jugadores.

Sin embargo, el plan cambió antes de lo pensado. En una acción de contragolpe, a pura velocidad, Dylan Borrero se hizo con el balón, encaró y cuando realizó el pase, sintió un pinchazo en una de sus piernas. De inmediato, cayó al suelo, se tomó la cara, hizo gestos de dolor y pidió la asistencia médica, dando a entender que se lesionó.

Los médicos de América de Cali entraron al campo de juego, lo atendieron y se tomó la decisión de que no podía seguir. Por eso, Cristian Barros inició sus trabajos de calentamiento, se puso a punto y entró. La otra cara de la moneda fue protagonizada por Dylan Borrero, que salió en camilla y con lágrimas en sus ojos por lo ocurrido.

Jugadores de América de Cali, previo a un partido de la Copa BetPlay 2025 Twitter de América de Cali

Así fue la lesión de Dylan Borrero, con América vs. Nacional, por Copa BetPlay