Malas noticias para América contra Nacional: Dylan Borrero salió llorando en camilla

Malas noticias para América contra Nacional: Dylan Borrero salió llorando en camilla

Por la vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay, América de Cali perdió a uno de sus jugadores, cuando tan solo iban 25 minutos de juego en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Dylan Borrero, jugador de América de Cali, se lesionó contra Atlético Nacional, por Copa BetPlay
