Camiseta del Medellín frente a Junior hizo explotar las redes; "cosa fea, terrible"

Independiente Medellín estrenó su tercer uniforme en el partido frente a Junior por la Liga BetPlay II-2025, pero lo que debía ser un motivo de orgullo terminó convirtiéndose en una polémica que inundó las redes sociales. La nueva indumentaria, diseñada por Adidas y presentada oficialmente el pasado viernes, no logró conquistar a gran parte de la afición roja, que expresó fuertes críticas por el diseño.

En la presentación, el presidente del club, José Raúl Giraldo Gómez, defendió la propuesta: “Esta camiseta es un homenaje a la pasión del hincha poderoso. Cuando juega el Medellín, las banderas ondean por toda la ciudad: en balcones, ventanas, carros, motos, el estadio y hasta en los tiros de esquina. Todo hincha ha levantado un trapo alguna vez como muestra de amor por el club, y este diseño celebra esa tradición con orgullo”, afirmó.

Sin embargo, el estreno frente al conjunto barranquillero estuvo acompañado de una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde muchos hinchas rechazaron la estética de la camiseta. "Esa camiseta para un circo, qué cosa tan fea. Está mejor la del cuerpo técnico, un azul que nos representa, un rojo tradicional, pero eso… qué es eso tan feo. Adidas debería hacer un concurso local de diseño de camiseta sometido a votación, qué horror de camiseta", escribió un aficionado.

@DIM_Oficial esa camiseta para un circo que cosa tan fea , está mejor la del cuerpo técnico un azul que nos representa un rojo tradicional pero eso … que ejeso tan feo . Adidas debería hacer un concurso local de diseño de camiseta sometido a votación , que horror de camiseta pic.twitter.com/e6u5X18nEj — Yaneth Chavarria (@yanesitach) September 21, 2025

Otro hincha se expresó en el mismo sentido: "Lo del tercer uniforme del Medellín es otro nivel… En serio, TERRIBLE gusto al que se le ocurrió. Uno entiende que la tercera equipación es potestad de la marca, pero algún filtro debería existir para estos casos. La segunda del Junior también es una cosa increíble".

Lo del 3er uniforme del @DIM_Oficial es otro nivel… En serio, TERRIBLE gusto al que se le ocurrió.

Uno entiende que la 3ra equipación es potestad de la marca, pero algún filtro debería existir para estos casos.

La 2da del @JuniorClubSA también es una cosa increíble. pic.twitter.com/1RxGGsy9Js — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) September 21, 2025