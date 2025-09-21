Síguenos en::
Camiseta del Medellín frente a Junior hizo explotar las redes; "cosa fea, terrible"

En el partido entre Medellín y Junior, de este domingo en el Atanasio Girardot, tuvo reacciones en redes por la indumentaria del dueño de casa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
