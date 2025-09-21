Fortaleza y su dura queja, tras perder con Millonarios: "La cancha de El Campín es impresentable"

Fortaleza cayó 3-2 ante Millonarios en El Campín por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, en un partido en el que el equipo visitante mostró altibajos en su rendimiento. Más allá del resultado, el técnico Sebastián Oliveros centró sus críticas en el estado del terreno de juego, al que calificó como "impresentable" y una de las principales razones por las que su equipo no pudo desplegar la idea de juego que caracteriza a la institución.

Oliveros fue claro en su análisis inicial: "Jugamos mal, la verdad que fue un partido que seguramente cuando vea el video hay muchas cosas por concepto que hay que revisar, pero para mí hay algo que es impresentable y es el terreno de juego. Es impresentable, es alto, es pesado, es incómodo y para un equipo como nosotros que intenta jugar, obviamente muchos de los pases, si tú te das cuenta, se quedaron, no llegaban al destino, había que darles con mucha fuerza. La presión que hizo Millonarios, desde su plan de partido seguramente era presionarnos el segundo pase, algo que le salió en los primeros minutos de cada tiempo porque nos marcan dos goles a partir de eso", señaló.

El entrenador también cuestionó que no existan medidas por parte de las autoridades del fútbol colombiano para garantizar mejores condiciones en los estadios. "Quiero dejar algo claro. El fútbol profesional me duele por la gente que paga un canal, por la gente que viene a un estadio a ver eso, la verdad que la cancha es malísima y acá no toman medidas, tanto que critican que los partidos en Techo a veces no les gusta, pero la verdad yo no sé qué partido bueno puede haber en esta cancha de El Campín, porque la verdad es horrible lo que presentamos hoy", agregó.

Con estas declaraciones, Oliveros dejó en evidencia su inconformidad no solo por el resultado, sino también por un factor externo que, según él, condicionó el desarrollo del compromiso y perjudica el espectáculo del fútbol profesional colombiano.