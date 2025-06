Campeón con Santa Fe y Medellín habló 'sin rodeos' y confesó a quién apoyará en la final

Independiente Medellín ySanta Fe protagonizarán la final de laLiga BetPlay 2025-I, para definir el primer campeón del primer semestre; es por ello que, Juan Fernando Caicedo quien tuvo paso por ambas escuadras, eligió un claro favorito para esta final.

El ahora futbolista de Universidad de San Martín de Perú, conquistó la Superliga del 2013 con los 'cardenales, y ganó la liga del 2016 y Copa del 2019 con los 'poderosos'. En charla exclusiva con Gol Caracol, el jugador de 35 años aseguró que sigue muy de cerca al fútbol colombiano, y reveló quién quiere que salga campeón.

¿Por qué equipo va Juan Fernando Caicedo en la final?

“Yo creo que va a hacer una final bastante difícil, donde Medellín tiene un nivel muy compacto y tratará de ir adelante siempre, y otro equipo como Santa Fe que tiene muy buena nómina, tiene por ejemplo a (Hugo) Rodallega que es goleador del torneo y uno de sus mayores aportes; sin duda será una final muy merecía para los dos, por lo hecho en su cuadrangular”.

“Yo voy por Medellín, me represento con el Medellín, eso no quiere decir que va a ganar, pero si quiero que ganen; yo duré casi cinco años ahí, por lo que viví allí me hice hincha, donde me crie es muy cercano, tengo familia allí, pero eso no quita que va a hacer un partido lleno de tención y emoción”.

Juan Fernando Caicedo en Medellín 2019 X @DIM_Oficial

¿Qué jugador puede ser sorpresa en esta final?

“Son jugadores que han sido campeones y ves el partido y tienes muchas figuras en ambos bandos, van a marcar los parámetros de ambos equipos, por ejemplo, (Francisco) Chaverra es muy potente, pero en una final puede pasar cualquier cosa, no hay un claro jugador que pueda dar la sorpresa, pero veo más a (Francisco) Chaverra y a (Hugo) Rodallega”.

¿Qué equipo le sorprendió ver en esta final?

“Como venía Millonarios y su localía con su gente, era el favorito, no Santa Fe, pero ellos sabían lo que podían demostrar, tiene jugadores con un alto nivel como Harold Mosquera, Jeison Angulo, Omar Frasica, el profe (Jorge) Bava tiene una excelente estrategia, además, jugadores que ya han sido campeones, se demostró que Millonarios tenía el favoritismo fuera de la cancha, pero ya en el juego, Santa Fe sabía que se salía a jugar una final desde el primer minuto y lo demostró”.

¿Qué piensa de la hinchada del Medellín?

“Es una hinchada que alienta, una hinchada que cada semestre está ahí en el estadio, hay que tener fe; aparte de esto, no olvidar que no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego, estoy seguro de que sus jugadores van a darlo todo por ganar, y la hinchada que disfrute su partido en futbol en paz, para cualquiera de los dos va a ser un título muy merecido”