Eduardo Méndez; "vamos a hacer más números que los del vecino de patio, a ver si los superamos"

Hasta el momento, el segundo semestre del 2026 para Santa Fe pinta muy bien, en parte por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras dejar en el camino de los ‘play-offs’ a Caracas FC.

Pero el elenco rojo bogotano no se conforma con esto, va por más, quiere hacerse más fuerte, tanto en lo deportivo como en lo económico, y más ahora que se acerca un partidazo frente a River Plate, quiere llenar más que su vecino de patio, Millonarios. Así lo dejó claro Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, este viernes, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; el objetivo es tener buena cantidad de público a lo largo del año en curso.

Y es que además de decir el precio de la boletería para este compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en El Campín, Méndez dejó unas palabras que no pasaron desapercibidas.

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, celebra la victoria en Copa Sudamericana 2026 AFP

“No hay rebajas y tampoco se darán cortesías porque después las venden en las calles y eso le hace un daño al equipo tremendo. Les pedimos a los hinchas que nos acompañen, no solo en estos tres partidos, sino en general, en todo. Así como lo hagan, iremos mejorando las cosas. Vamos a hacer más números que los del vecino de patio, vamos a ver si los superamos y tratemos de llenar el estadio", expresó el máximo dirigente del primer campeón del fútbol colombiano.



¿Qué dijo Eduardo Méndez sobre los precios de la boletería para enfrentar a River Plate?

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"Hay de $358.000 y de $155.000. Le hago la claridad que si después va a comprar la boleta contra River Plate, le cuesta $252.000", precisó a la mesa de periodistas de 'Blog Deportivo', liderada por Javier Hernández Bonnet.

Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

¿Cuándo es Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana?

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Este duelo está pactado para el miércoles 12 de agosto, en el estadio El Campín, y con un horario establecido de las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.