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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Santa Fe fuimos coherentes, por eso no llegaron 'volquetadas' de refuerzos"

"En Santa Fe fuimos coherentes, por eso no llegaron 'volquetadas' de refuerzos"

Santa Fe arrancó bien el semestre y, ahora, promueve su 'combo continental', con precios especiales para sus hinchas para el partido contra River Plate, de Copa Sudamericana, y dos más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, celebra la victoria en Copa Sudamericana 2026
Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, celebra la victoria en Copa Sudamericana 2026
AFP

Independiente Santa Fe sueña en grande. A pesar de que perdió 2-1 contra Águilas Doradas, por la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026, avanza a paso firme en la Copa Sudamericana. Sin sufrir e imponiéndose de manera contundente con un marcador global de 5-0 sobre Caracas, tras ganar 2-0 en el estadio El Campín y 0-3 en Venezuela, clasificó a octavos de final.

Allí, se verá las caras con River Plate y el presidente del 'león', Eduardo Méndez, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', revelando precios de la boletería para ese encuentro, a través de un 'combo continental', el cual incluye otros partidos. Recordemos que la ida frente al 'millonario' será el miércoles 12 de agosto, a las 7:30 p.m., en Bogotá.

Hugo Rodallega Santa Fe
Gol Caracol

Así fueron los golazos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, en Santa Fe 2-0 Caracas por Sudamericana

¿Cómo está la boletería para el partido contra River Plate?
"Este viernes 31 de julio, a las 4:00 p.m., se sacará el combo continental. Este se venderá hasta el 5 de agosto, donde se tendrán tres partidos de las diferentes competiciones: el de Copa contra Unión Magdalena, uno de Liga frente a Boyacá de Chicó y el de Sudameicana con River Plate".

¿De qué manera se llevará a cabo la venta?
"A través de Tu Boleta, que es la tiquetera que tenemos. Ellos van a venderlas por los medios que usan".

¿Feliz por el rendimiento del equipo?
"Tranquilo. En esto no hay momentos para celebrar. Hay que llevar las cosas con mesura, estar con el grupo y seguir al lado de la parte técnica para que todo siga operando de la manera como se quiere".

Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

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¿Cómo han hecho para mantener los procesos y defenderlos?
"Hemos tratado de ser coherentes con lo que hemos querido. A medida que ha pasado el tiempo, tratamos de darle continuidad a los proyectos, ya que hay un convencimiento de qué es lo que buscamos. Después de la pandemia, se hizo un trabajo y las condiciones económicas no daban para hacer cosas grandes como pasa hoy en día. El técnico ya no pide tantos refuerzos, sino la continuidad de la nómina. Por eso, no volvieron a llegar 'volquetadas' de refuerzos como en el pasado". Eso no es fácil y mantenerlos contentos es difícil, pero se logró. Por eso, hemos hecho cosas para dar resultados. Empezó con Pablo Peirano, continuó con Jorge Bava y sigue con Pablo Repetto. Además, en las inferiores se están haciendo cosas buenas, liderando torneos, mostrando jóvenes de 18 y 19 años, con base en el proyecto que tenemos armado. La afición nos pide que se tiene que comprar a Nahuel Bustos, Franco Fagúndez, en fin, pero tenemos que esperar y ver si tenemos la solvencia económica, al igual que Emanuel Olivera y Maximiliano Lovera. En ellos creemos y han respondido a las exigencias del club".

¿Qué falta para que Santa Fe salga de la ley de quiebra?
"A pesar de que tuvimos dos años de pandemia, hemos salido de esa situación y pronto saldremos de ello. No prometo un tiempo exacto, sino que se cumplirá la ley. Ahora, el plazo es de siete años más".

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¿Y cómo son los precios entonces?
"Hay de $358.000 y de $155.000. Le hago la claridad que si después va a comprar la boleta contra River Plate, le cuesta $252.000. No hay rebajas y tampoco se darán cortesías porque después las venden en las calles y eso le hace un daño al equipo tremendo. Les pedimos a los hinchas que nos acompañen, no solo en estos tres partidos, sino en general, en todo. Así como lo hagan, iremos mejorando las cosas. Vamos a hacer más números que los del vecino de patio, vamos a ver si los superamos y tratemos de llenar el estadio".

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