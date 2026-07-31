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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Este sábado, el Atanasio Girardort será testigo del enfrentamiento entre Medellín y Deportivo Cali, válido por la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
Fotos tomadas del X de @DIM_Oficial y de @DeportivoCaliCP

La Liga BetPlay II-2026 continúa este sábado 1 de agosto con cuatro compromisos, siendo uno de ellos el que protagonizarán Independiente Medellín y Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. ¡Se espera un bonito duelo en tierras antioqueñas entre 'poderosos' y 'azucareros'!

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¿Cómo llegan los equipos al partido del FPC?

En la primera fecha, Medellín batalló, pero se quedó con los tres puntos contra el Deportivo Pasto, rival que derrotó 3-2 en el estadio de Ditaires.

Mientras que no tuvo fortuna en la Copa Sudamericana, ya que quedó eliminado en los ‘play-offs’ hacia los octavos de final frente al Vasco da Gama, en una serie que acabó 3-2 para los brasileños.

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín.
Vasco da Gama vs. Independiente Medellín.
AFP.

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Ahora, intentarán sumar una nueva victoria en el rentado local, dejar atrás esa dura eliminación, y darles una victoria a sus hinchas.

Por el lado de Cali se impusieron en casa, en el estadio de Palmaseca, 2-0 a Jaguares de Montería. Los goles del ‘azucarero’ fueron anotados por Steven ‘Tití’ Rodríguez y por Johan ‘Honguito’ Martínez.

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Así las cosas, será un partido de ‘ganadores’ de la jornada anterior del FPC, en el Atanasio, y se prevé que haya buena cantidad de público en las tribunas.

Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Cali venció a Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Cali

Los convocados del Cali para el juego contra Medellín:

Medellín vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

En ese orden de ideas, este buen partido del rentado nacional está pactado a jugarse, este sábado 1 de agosto, en el campo de juego del Atanasio Girardot y con un horario establecido de las 6:10 de la tarde.

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Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win+).
Pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del juego, las mejores jugadas, golazos, polémicas, la crónica del duelo, las reacciones de los protagonistas y la tabla de posiciones para que se agende y no se pierda nada.

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