César Farías tras empate de Junior con América: "Se nos mojó la pólvora"

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2025, Junior de Barranquilla recibió a América de Cali en uno de los partidos más destacados del campeonato . Los 'escarlatas' afrontaron el compromiso con una nómina alterna, teniendo en cuenta que entre semana se medirán contra Corinthians en Brasil por la Copa Sudamericana.

A pesar de mostrar una mejor cara en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los dirigidos por César Farías tuvieron que conformarse con un empate que dejó un sabor amargo entre los aficionados del 'tiburón', ya que su equipo dispuso de la opción más clara del encuentro en los pies de Javier Báez, quien ejecutó un penalti que fue atajado de manera brillante por el arquero 'escarlata', Santiago Silva.

Con este resultado, Junior llegó a 31 puntos y se mantiene en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

Declaraciones de César Farías

Cesar Farías, entrenador del Junior de Barranquilla. Dimayor

Publicidad

Durante la rueda de prensa posterior al empate con América, César Farías lamentó la falta de eficacia de sus dirigidos, lo que les privó de sumar de a tres y asumir el liderato de la liga.

“Nosotros intentamos ir todo el tiempo por el partido. No estamos siendo efectivos en los dos últimos encuentros en el arco contrario, hoy (sábado) tuvimos la oportunidad de ganar y no pudimos concretar (…) estamos en una etapa en la que se nos mojó la pólvora. El equipo juega, elabora, lo busca por todos los lados y hay que seguir trabajando, con el foco puesto, y mejor que esto suceda ahora y no en los cuadrangulares, porque viene lo bueno”, fueron las primeras declaraciones del técnico venezolano.

Publicidad

En cuanto al penal fallado por Javier Báez y la expulsión de su preparador físico, expresó: "Para fallar un penalti hay que pararse delante de la pelota (…) a veces es así, hoy no lo pudimos convertir. El penal fue claro, hay un contacto evidente. Yo no voy al costado extremo del banco, esa no es la zona indicada, no tienen por qué presentarse cinco personas del cuerpo técnico contrario en ese lugar, y eso está mal. Nos vimos perjudicados. También se necesita un poco más de autoridad".

Sobre la posible rotación de la nómina para el próximo compromiso, agregó: "Me hubiese gustado regalarle a la hinchada una victoria, pero el fútbol es así. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. La frescura cuenta, pero la decisión la tomaremos pensando en los cuadrangulares y también en sacarle puntos a Santa Fe, que tiene necesidades. Nosotros tenemos la tranquilidad de estar clasificados, pero queremos más, y eso lo determinará el análisis que hagamos durante la semana”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay -2025, Junior volverá a tener acción el próximo sábado 10 de mayo, cuando se vea las caras con Independiente Santa Fe, en el Nemesio Camacho EL Campín.