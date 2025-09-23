José Mourinho y su probable titular para enfrentar a Río Ave; ¿jugará Richard Ríos?

Este martes, el técnico José Mourinho tendrá su segundo partido al mando del Benfica, cuando enfrente en el estadio da Luz al Rio Ave en duelo aplazado de la fecha uno de la liga portuguesa.

'Mou' debutó con victoria el pasado sábado en condición de visitante frente al AVS por un marcador de 0-3, y ahora saldrá a buscar su segundo triunfo que lo ubique a dos puntos del líder Porto, que tiene 18 unidades.

El colombiano Richard Ríos fue titular y jugó los 90 minutos en el partido, por lo que comenzó con la confianza de su nuevo técnico, que llegó al club con el objetivo de ganar todos los campeonatos en Portugal y realizar una buena campaña en la Champions League.

Antes del juego, el entrenador portugués dio una actualización sobre sus jugadores. "El Benfica perdió a Akturkoglu y Bruma y necesitaba un extremo. En este caso, Lukebakio fue una buena opción porque puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda y tiene un equilibrio de edad y experiencia. No es demasiado joven ni tiene más de 30 años [tiene 27]", afirmó el entrenador sobre Dodi Lukebakio, nuevo jugador del Benfica, que llegó del Sevilla, y no ha podido debutar todavía.

"Es un jugador con un gran potencial, y no esperábamos que jugara mañana [hoy]. Lo estábamos preparando solo para Gil Vicente, pero con esta oportunidad de jugar, hemos ralentizado su proceso de recuperación para que pueda jugar mañana [hoy] sin fatiga excesiva. Está en el banquillo, y si tiene que jugar, jugará", agregó Mourinho.

José Mourinho, director técnico del Benfica. AFP

El club ha confirmado también que tanto Lukebakio como Georgiy Sudakov ya están habilitados para disputar este encuentro aplazado correspondiente a la primera jornada de la Liga, pues en aquel momento aún no estaban inscritos. La liga portuguesa aceptó la petición del Benfica y decretó que no se trata de un aplazamiento, sino de un partido que estaba pendiente por formalidades burocráticas.

En cuanto al posible once inicial que Mourinho alinearía frente al Rio Ave, el esquema se perfila con Trubin en la portería. En defensa, la pareja central estaría conformada por António Silva y Otamendi, con Dedic como lateral derecho y Dahl como lateral izquierdo. En el mediocampo, se espera que jueguen Aursnes, Richard Ríos, Barrenechea y Sudakov. En ataque, Pavlidis e Ivanovic serían los encargados de los goles.

El encuentro entre el Benfica y el Rio Ave se llevará a cabo el día de hoy a las 2:15 de la tarde, en el estadio da Luz.