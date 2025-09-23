Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

El Once Caldas espera sellar este miércoles su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana cuando reciba en Manizales al Independiente del Valle, que no se rinde y sueña con remontar el 0-2 en contra del partido de ida disputado la semana pasada en Ecuador.

El 'blanco blanco', dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, viene motivado tras la victoria conseguida la semana pasada con un doblete del veterano goleador Dayro Moreno en el estadio Banco Guayaquil y con la mirada puesta en clasificar por primera vez a las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Tenemos un resultado a favor, pero creo que debemos tener mucha precaución, es un equipo muy bueno el Independiente del Valle (...) Va a ser un partido difícil tanto para ellos como para nosotros", expresó Herrera en una rueda de prensa, en la que reveló que su equipo no saldrá a defenderse sino que va a atacar a su rival.

Para este encuentro, el estratega colombiano contará con toda su nómina, liderada por Dayro Moreno, de 40 años, quien es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con 10 goles.

Igualmente estarán en la cancha otros jugadores destacados como el portero James Aguirre, cuyas atajadas permitieron al Once Caldas sostener la diferencia de dos goles en la ida; los centrocampistas Robert Mejía, Mateo García y Luis Sánchez, y el experimentado extremo Michael Barrios.

La única baja del equipo es la del volante Alejandro García, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a principios de mes y se espera que vuelva a las canchas en octubre.

Independiente del Valle y Once Caldas en el encuentro de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana Foto: AFP

Independiente del Valle, por su parte, viaja fresco a Manizales y confía en la remontada tras dar descanso a buena parte de sus titulares en el partido del fin de semana ante Mushuc Runa, que terminó 2-2.

El entrenador español Javier Rabanal tendrá que lidiar en la vuelta con la baja del central argentino Mateo Carabajal, quien fue expulsado en el juego de ida, y posiblemente sea reemplazado por Andy Velasco.

En cuanto al resto del equipo, es probable que el estratega confíe en el equipo que ha disputado la mayor parte de partidos de la Copa Sudamericana, que incluye a tres argentinos: el portero Guido Villar; el central Richard Schunke, que milita en el equipo desde hace casi ocho años y actualmente es el capitán; y el delantero Claudio Spinelli, que suma tres goles en el torneo.

También estarán en la cancha del estadio Palogrande otros referentes como los centrocampistas Jordy Alcívar y Juan Cazares, con los que el equipo buscará la remontada para clasificar por tercera vez en su historia a las semifinales.



Once Caldas vs. Independiente del Valle, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

El pitazo inicial del juego de este miércoles en el estadio Palogrande será a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), y se podrá observar a través de DSports y DGO. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del partido en el portal de Gol Caracol, al que pueden ingresar por el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.