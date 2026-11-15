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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¡Una millonada! Se conoce la estelar cifra que debería pagar PSG por el fichaje de Luis Díaz

¡Una millonada! Se conoce la estelar cifra que debería pagar PSG por el fichaje de Luis Díaz

Desde territorio europeo se habla de la cantidad que debería desembolsar a Bayern Múnich por los derechos del giuajiro, quien 'suena' fuerte para llegar al PSG.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Luis Díaz es posibilidad para el PSG, en el mercado de invierno.
Luis Díaz es posibilidad para el PSG, en el mercado de invierno.
Foto: AFP.

Todavía no ha vuelto a las canchas, pero Luis Díaz nuevamente da de qué hablar en la prensa internacional, de cara a lo que será la apertura de una nueva ventana de transferencias.

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Y es que el colombiano, quien se encuentra recuperándose de su rotura fibrilar (desgarro muscular leve) en la parte posterior del muslo izquierdo; ahora es noticia en Francia, debido a una supuesta oferta que llegaría por parte del PSG para reforzar el frente de ataque dirigido por Luis Enrique.

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Según lo informó el medio ‘Foot01’, el conjunto parisino tiene en la mira al guajiro como la alternativa idónea para suplir la baja de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una grave lesión en la rodilla en el duelo frente a Barcelona FC por Champions League, que lo alejaría por casi toda la temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG.
Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG.
AFP.

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Y evidentemente, como uno de los mejores extremos en la actualidad, Luis Díaz parece tener cualidades muy valoradas por el estratega español, tales como su rapidez, capacidad de desequilibrio, dinamismo y facilidad para crear peligro. Gracias a estas virtudes, el colombiano de 29 años se perfila como un refuerzo ideal para potenciar a una plantilla que busca sostener su nivel competitivo a nivel internacional.

Sin embargo, habrá que ver si desde la dirección deportiva del cuadro ‘bávaro’ tienen en planes salir del futbolista colombiano para el mercado de invierno que se avecina; esto, teniendo en cuenta que el colombiano es pieza fundamental en el esquema de Vincent Kompany, quien desde el día uno lo ha puesto como prioridad.

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¿Cuánto tendría que pagar PSG para fichar a Luis Díaz?

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Ahora bien, en el hipotético caso de que Luis Díaz acepte irse al conjunto parisino; según lo detalla ‘Transfermarkt’, el valor del colombiano está entre 70 millones de dólares.

Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Foto: AFP

Sin embargo, habrá que ver si el Bayern Múnich le sube el precio en una hipotética negociación, esperando recibir más dinero del mencionado por ‘Luchito’.

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¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Según las estadísticas de ‘Transfermarkt’, Luis Díaz acumula un total de 62 partidos jugados, 31 goles anotados y 24 asistencias con los ‘bávaros’, desde su llegada a inicios de la temporada pasada.

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Desglosando su rendimiento por etapas, el guajiro brilló en la temporada 2025-2026 con 32 encuentros en la Bundesliga; en los cuales aportó 15 tantos y 17 pases de gol, además de sumar participaciones tanto en la Champions League como en los torneos nacionales.

Ya referente a la actual campaña, Luis Díaz ha mantenido su cuota ofensiva con cuatro goles y una asistencia en seis partidos de liga, complementados con apariciones en certámenes internacionales.

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