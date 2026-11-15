Ronaldinho: "jugar me hace feliz; el fútbol es lo mejor que me ha pasado en la vida"

Ronaldinho volvió a pisar un terreno de juego para disputar un partido oficial después de más de 11 años. Este domingo 15 de noviembre, el astro brasileño fue titular, disputó 45 minutos y dejó destellos de su talento en la victoria 2-0 del Ravenna sobre Forlí, por la Serie C de Italia (tercera división). Una jornada especial que, además, podría no ser la última.

A pesar de sus 46 años y de que era evidente que no se vería al mismo futbolista que maravilló al mundo durante su carrera, las expectativas eran altas y 'Dinho' respondió. Magia, pases filtrados, participación en una jugada de gol y una entrega que terminó siendo reconocida por los aficionados.

Publicidad

Al minuto 18', Ronaldinho se encargó de ejecutar un tiro de esquina. Su centro fue preciso y estuvo muy cerca de convertirse en asistencia. Giulio Donati se elevó y conectó de cabeza, pero el arquero Luca Marelli respondió con una buena atajada para evitar la anotación.

Publicidad

Sin embargo, el brasileño volvería a ser protagonista. Al 35', recibió de espaldas, descargó el balón hacia el medio y la jugada terminó con Giulio Donati, quien se perfiló y sacó un potente remate imposible de detener. Así llegó el primer gol del compromiso.



La celebración fue especial. Ronaldinho sonrió, corrió y saltó sobre sus compañeros, dejando en evidencia la felicidad que le producía volver a vivir una experiencia de este tipo. Fueron 45 minutos que despertaron la nostalgia de los aficionados y permitieron disfrutar nuevamente de su fútbol.

En el entretiempo, el entrenador decidió sustituirlo. Antes de abandonar el terreno de juego, recibió una enorme ovación de los miles de hinchas que acudieron al estadio para presenciar su regreso.

Ronaldinho, futbolista brasileño, junto con sus compañeros del Ravenna en la Serie C de Italia AFP

Publicidad

Después del encuentro, Ronaldinho no ocultó su felicidad y dejó abierta la posibilidad de volver a disputar otro partido. Incluso, condicionó esa decisión a una eventual invitación del presidente.

"No descarto volver, depende del presidente. Si me llama, volveré", aseguró el brasileño.

Publicidad

Además, reconoció que el tiempo en cancha pasó demasiado rápido y que volver a experimentar esas sensaciones fue algo maravilloso: "estos 45 minutos pasaron demasiado rápido. Con el fútbol, siempre ha sido así para mí. Jugar me hace feliz. Recuperar esos momentos en el vestuario, revivir todo eso, es maravilloso".

Mientras tanto, Ravenna completó la victoria con el 2-0 definitivo gracias a Simone Rabbi, quien recibió el balón al borde del área y sacó un remate cruzado para sentenciar el compromiso. Con este resultado, el equipo llegó a 32 puntos, se ubicó segundo en la clasificación y mantiene vivo el sueño de ascender a la Serie B.