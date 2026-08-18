Cómo quedó el estadio del Cali después del terremoto; "a la espera de un reporte actualizado"

El fútbol colombiano retoma sus labores luego de casi dos semanas de inactividad por el terremoto de 7,4 que sacudió al país, siendo uno de los territorios más afectados la capital del Valle del Cauca. Tanto Deportivo Calicomo América se vieron damnificados por el movimiento telúrico, y por ello, con la ayuda de expertos en el tema están evaluando sus escenarios deportivos.

En el caso del conjunto 'azucarero', que juega en el municipio de Palmira, el estadio de Palmaseca no sufrió mayores estragos por el sismo del pasado 10 de agosto, su estructura está intacta, pero están a la espera de conocer un reporte actualizado para que el juego contra Internacional de Bogotá, pactado para el domingo, no tenga inconvenientes para los planteles, ni para el público asistente. Todo esto lo contó Felipe Restrepo, director de Asuntos Corporativos y Legales del Cali, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

"Partido programado para este fin de semana en el estadio Deportivo Cali, del Palmaseca, pero estamos haciendo todas las inspecciones necesarias con los ingenieros civiles para tener un dictamen oficial sobre el estadio. La inspección preliminar ha sido muy positiva, pero no queremos apresurarnos, contamos con ese dictamen oficial de la Comisión de Seguridad de Palmira que nos dé ese dictamen, y más allá que la infraestructura del estadio esté intacta, que las garantías para el partido también estén dadas, dada la coyuntura que estamos viviendo; el estadio", dijo Felipe Restrepo, director de asuntos corporativos y legales del Cali.

Sede del Deportivo Cali. Deportivo Cali.

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Otras declaraciones:

- ¿Cómo va la recuperación de Ronaldo Pájaro?

"Ronaldo avanza de manera muy favorable, él por supuesto tiene la afectación del codo y estamos aún preparando su intervención quirúrgica porque los médicos están atendiendo las emergencias de urgencia. Él está en la sede y siendo atendido por nuestro departamento médico, tan pronto como sea posible operarlo y poderlo estabilizar, y en cuanto al tobillo, es un tratamiento más conservador, no va a necesitar intervención quirúrgica. El impacto no es sólo físico, hay dificultades para dormir, cualquier ruido, estamos todos así. Ha sido fundamental el acompañamiento psicólogico; sus compañeros están ahí".

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- El estado de la sede Alex Gorayeb

"Una sede que desde el año 60 hace parte del patrimonio del club, pero que temporalmente se encuentra clausurada. Debemos ser muy prudentes y muy cuidados, no hay acceso a ninguna zona de la sede, tanto las zonas de disfrute como las oficinas están restringidas, de manera que estamos esperando el dictamen oficial para saber a ciencia cierta cuál es el estado estructural de la sede, cuáles son los pasos a seguir".

- ¿Cómo ha contribuido el Cali con los afectados del terremoto?

"Estamos apoyando mucho a la comunidad, orientado las ayudas hacia los puntos de acopio. Deportivo Cali está liderando visibilidad a esas campañas y en los partidos tendremos un centro de acopio en nuestro que la gente puede llevar lo que pueda donar. Estamos resolviendo nuestros propios problemas, pero también tenemos que poder de apoyar a quien más lo necesita".