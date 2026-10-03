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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá y la radical decisión: expulsó a dos jugadores del plantel

Internacional de Bogotá y la radical decisión: expulsó a dos jugadores del plantel

A través de un breve comunicado, Internacional de Bogotá dio a conocer que dos futbolistas no siguen en sus filas al no cumplir con los valores y lineamientos del club.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá en un partido por Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá sorprendió este sábado 3 de octubre con un inusual comunicado. En el escrito divulgado en sus medios oficiales, el conjunto capitalino confirmó la salida de dos jugadores del plantel profesional. Esta noticia se presenta previo al compromiso del domingo contra Once Caldas, adelantado de la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026.

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Así las cosas, los futbolistas que dejaron de pertenecer al club bogotano son Dannovi Quiñones y Yojan Garcés. Hay que precisar que el elenco que dirige Ricardo Valiño no precisó los motivos de sus desvinculaciones ni las circusnstancias que llevaron a tomar esta radical decisión.

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"Internacional de Bogotá informa que Dannovi Quiñones y Yojan Garcés no continuarán haciendo parte del plantel profesional", se leyó de entrada en el breve y frío comunicado.

Internacional de Bogotá en un partido por Liga BetPlay II-2026.
Internacional de Bogotá en un partido por Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Internacional de Bogotá

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En el documento, Internacional de Bogotá indicó que la resolución de la expulsión del plantel tanto de Dannovi Quiñones como de Yojan Garcés se debió a que no cumplieron los lineamientos de la escuadra.

"Estas decisiones responden a los principios, valores y estándares que Internacional de Bogotá ha definido para quienes representan nuestro club, dentro y fuera de la cancha", añadieron en el escrito.

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Por último, la institución bogotana agradeció a "ambos jugadores por el tiempo compartido y les deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales".

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Ambas salidas coinciden con el escaso protagonismo de los futbolistas en el esquema del técnico Ricardo Valiño. Quiñones, quien llegó en condición de agente libre tras su paso por Once Caldas, apenas disputó cuatro partidos — todos como titular— antes de sufrir una lesión que lo mantiene alejado de las canchas desde hace más de un mes.

Por su parte, el atacante Garcés no suma ninguna titularidad en los 13 compromisos donde tuvo participación, registrando un promedio de apenas 14 minutos por encuentro.

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Tras finalizar su vínculo contractual, el joven delantero deberá regresar a América de Cali, club dueño de sus derechos deportivos, mientras que el mediocampista quedará libre para buscar equipo de cara a la próxima temporada.

¿Cómo va Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay II-2026?

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El conjunto capitalino se ubica en la casilla número 12 del actual campeonato con 12 puntos, en doce partidos.

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