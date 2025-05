Cómo quedó la tabla de goleadores históricos, tras anotación de Carlos Bacca; aquí el ranking

Mientras Dayro Morenosigue empeñado en convertirse el máximo goleador colombiano en toda la historia de nuestro país, detrás Carlos Bacca le sigue los pasos al tolimense, quien, aunque tiene importante ventaja, cada vez es menos con sus principales competidores.

Y justamente, uno de ellos es el atacante del Junior de Barranquilla, quien el pasado viernes volvió a festejar en el estadio Metropolitano, aumentando su cuota goleadora en el registro total, por la lucha en convertirse el artillero histórico colombiano.

En el duelo frente a Fortaleza, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga BetPlay I-2024, Carlos Bacca tuvo su oportunidad de oro a tan solo 25 minutos de partido, cuando el juez central decretó pena máxima a favor del ‘tiburón’.

Carlos Bacca marcó uno de los goles de Junior contra Fortaleza por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

Evidentemente, a pesar de haber varios buenos cobradores en el equipo, quien tomó la pelota fue el oriundo de Puerto Colombia. Y, con sangre fría, el delantero selló un auténtico golazo desde el punto blanco, poniendo la pelota en la parte de arriba, pegada al palo derecho del arquero Jordan Javier García.

Publicidad

De esta manera, Bacca llegó a su anotación número 345 como profesional, haciendo el recuento de todo lo que ha sido su paso por nuestro fútbol, Europa y la Selección Colombia.

No obstante, el delantero ‘tiburón’ todavía se encuentra fuera del top 3 de goleadores históricos colombianos; esto, debido a que primero debe superar a Víctor Hugo Aristizábal, futbolista ya retirado hace un par de años.

Dayro Moreno celebra gol contra América - Foto: Once Caldas Oficial

Publicidad

El paisa tiene una diana más que Carlos Arturo, por lo que, un gol más del oriundo de Puerto Colombia, lo metería en esa pelea directa con Radamel Falcao García y Dayro Moreno.

Como primer y máximo anotador destaca el tolimense, que actualmente juega en Once Caldas ya suma un total de 360 goles. No obstante, es importante aclarar que, en caso de que no le valgan la anotación marcada frente a Unión Magdalena, partido que no pudo terminar debido a la invasión de hinchas ‘samarios’, podría afectar la cuenta del goleador por un tanto menos.

En el segundo lugar aparece Falcao García, quien tiene 351 goles como profesional y, tras la larga para que tuvo por lesión, se vio superado por Dayro en esa disputa.

Falcao García, delantero y figura de Millonarios. Archivo Colprensa

Sin embargo, ahora que el ‘Tigre’ está de vuelta, es posible que luche por igualar al tolimense y quitarle la primera posición, ya que queda una fecha en el ‘Todos contra Todos’ y se vienen los cuadrangulares finales en el fútbol colombiano.

Publicidad

Así va la tabla de máximos goleadores colombianos en la historia: