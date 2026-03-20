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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 0-1 América

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 0-1 América

Este viernes culminó la jornada 12 de la Liga BetPlay I-2026 con la victoria del América de Cali a domicilio frente a Águilas Doradas. ¡Así va la lucha por meterse entre los ocho!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Águilas Doradas vs. América de Cali - Liga BetPlay I-2026.
Águilas Doradas vs. América de Cali - Liga BetPlay I-2026.
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