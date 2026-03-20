Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 0-1 América

Este viernes 20 de marzo, en el estadio Cincuentenario, en Medellín, América de Cali sacó un importante resultado al superar por 1 a 0 a Águilas Doradas, en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026 del fútbol profesional colombiano. El único gol del compromiso fue obra del Yeison Guzmán, refuerzo para este año y portador de la camiseta número 10 de los 'escarlatas'.

A los 51 minutos, Rafael Carrascal metió un centro perfecto y Guzmán bajó la pelota y remató con pierna derecha, dejando sin opciones al arquero Andrés Salazar. No todo fue color de rosa para los vallecaucanos, puesto que al 56' se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Marlon Torres. Pese a eso aguantaron la ventaja, en medio de los embates ofensivos que creo el club local. La victoria fue para 'la mechita' que ahora se ubica en la quinta posición con 20 puntos mientras que los antioqueños aparecen en la casilla 12° con 15 unidades.

Atlético Nacional mantuvo liderato con 24 puntos pese a perder 3-0 con Millonarios en la cancha de El Campín, en un resultado que generó un nuevo amago de crisis en la escuadra 'verdolaga'.

La jornada 13 comenzará este sábado 21 de marzo con el duelo entre Once Caldas y Millonarios.



Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Llaneros 2 - 2 Cúcuta

Millonarios 3 - 0 Atlético Nacional

Deportivo Pasto 2 - 0 Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá 2 - 2 Deportivo Pereira

Atlético Bucaramanga 1 - 1 Once Caldas

Deportivo Cali 1 - 1 Santa Fe

Alianza Valledupar 1 - 0 Jaguares

Deportes Tolima 2 - 0 Fortaleza

Independiente Medellín 2 - 0 Junior de Barranquilla

Águilas Doradas 0 - 1 América de Cali



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición Equipos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Gol diferencia Goles Puntos 1 Atlético Nacional 11 8 0 3 +14 23:9 24 2 Deportivo Pasto 12 7 3 2 +4 18:14 24 3 Once Caldas 12 6 5 1 +10 23:13 23 4 Internacional de Bogotá 12 5 6 1 +2 17:15 21 5 América de Cali 11 6 2 3 +8 16:8 20 6 Atlético Bucaramanga 11 4 7 0 +10 16:6 19 7 Deportes Tolima 11 5 4 2 +6 14:8 19 8 Junior de Barranquilla 12 6 1 5 -1 17:18 19 9 Millonarios 12 5 2 5 +6 19:13 17 10 Deportivo Cali 12 4 4 4 +3 14:11 16 11 Llaneros 12 3 6 3 +1 14:13 15 12 Águilas Doradas 11 4 3 4 0 11:11 15 13 Fortaleza 12 3 5 4 -5 13:18 14 14 Independiente Medellín 11 3 4 4 0 15:15 13 15 Santa Fe 11 2 6 3 -2 12:14 12 16 Jaguares 12 3 1 8 -12 10:22 10 17 Alianza Valledupar 11 1 5 5 -13 6:19 8 18 Cúcuta 12 1 4 7 -9 16:25 7 19 Boyacá Chicó 11 2 1 8 -10 9:19 7 20 Deportivo Pereira 11 0 5 6 -12 10:22 5