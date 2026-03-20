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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali y otro dolor más allá de empate con Santa Fe; se confirmó grave lesión de ficha clave

Deportivo Cali y otro dolor más allá de empate con Santa Fe; se confirmó grave lesión de ficha clave

Este viernes, Deportivo Cali se reportó en redes sociales con la actualización del estado de salud de una de sus principales figuras en la zona defensiva.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Deportivo Cali, así empieza en la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026.
Deportivo Cali empieza 2026 cerca a la zona de descenso.
Foto: @AsoDeporCali.

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