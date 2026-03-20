Deportivo Cali y otro dolor más allá de empate con Santa Fe; se confirmó grave lesión de ficha clave

El pasado 18 de marzo, Deportivo Cali no paso del empate con Independiente Santa Fe por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026. Más allá de la mala noticia por no sumar de a tres puntos con Rafael Dudamel como nuevo timonel, hay preocupación por lo ocurrido con José Caldera, quien en la final de la primera parte sufrió un fuerte golpe en su cabeza y tuvo que ser sustituido por Julián Quiñones al 45+8'.

Luego de hacer los exámenes pertinentes, el conjunto vallecaucano reveló detalles importantes sobre su condición de salud, tras lo sucedido ante los 'cardenales' en el estadio Palmaseca.

"El Departamento Médico del club informa que, durante el compromiso ante Independiente Santa Fe, el jugador José Carlos Caldera sufrió un trauma craneoencefálico moderado.Tras estudios imagenológicos, se diagnosticó fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario, por lo que fue sometido a intervención quirúrgica exitosa, sin complicaciones.Actualmente, el jugador permanece hospitalizado en vigilancia postoperatoria, con evolución clínica y neurológica favorable.El tiempo de incapacidad será determinado según su evolución", se lee en el comunicado del conjunto 'azucarero'.

De esta manera, Cali ya conoce lo que será su primera baja y ausencia para el juego de este domingo 22 de marzo contra Alianza FC, en el estadio Estadio Armando Maestre Pavajeau, a las 4:00 p.m. (hora Colombia), por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026.



Cabe recordar, que, los azucareros se ubican en la casilla 10° con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Los números de José Caldera

José Caldera tuvo un rendimiento destacado en Deportivo Cali, donde disputó 103 partidos, anotó 6 goles y dio 2 asistencias en más de 7.200 minutos, siendo un jugador habitual y sólido en defensa, aunque vio 2 tarjetas rojas.

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En Fortaleza CEIF, sumó 33 partidos, con 2 goles y cerca de 2.500 minutos, manteniendo regularidad y aportando desde su rol defensivo, sin registrar expulsiones.