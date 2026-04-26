Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

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La Liga BetPlay I-2026 entró en su recta final. Desde el pasado jueves 23 de abril, se empezó a disputar la fecha 18, lo que significó que solo queda una para el final del 'todos contra todos' y así conocer a los ocho clasificados. En aquel entonces, Independiente Santa Fe se hizo fuerte de visitante y venció 1-2 a Deportivo Pasto, dando una de las grandes sorpresas de la jornada. Pero no fue lo único.
Ese mismo día, Millonarios derrotó 2-0 a Deportes Tolima, en El Campín, y se metió en la pelea, aferrándose a la última esperanza que le queda. Posteriormente, el viernes, Cúcuta y Junior de Barranquilla igualaron 1-1, mientras que el sábado estuvo movido, empezando por el empate 2-2 entre Bucaramanga y Jaguares. Después hubo otro 'batacazo', pues Pereira derrotó 1-0 a Nacional y firmó su primer triunfo en el semestre.
Para finalizar esa jornada sabatina, saltaron a la cancha tres 'grandes' del fútbol colombiano: Cali se impuso 1-0 sobre América, en una nueva edición del clásico vallecaucano, y Medellín derrotó 1-0 a Fortaleza. Ahora, este domingo 26 de abril, el telón se abrió a las 4:10 de la tarde, en el estadio Cincuentenario, donde Águilas Doradas y Once Caldas igualaron 2-2, en un duelo con varias polémicas.
El primer tanto de los locales, obra de Jorge Rivaldo, llegó al minuto 65', desde el punto blanco del penalti. En primera instancia, hubo quejas por la falta que sancionó el árbitro; luego, el arquero, Joan Parra, atajó, pero se repitió por supuesta invasión; al final, inflaron las redes y se dio el 1-1 parcial. Molestia, reclamos y enojo en el 'blanco blanco', que, con el punto sumado, aseguró su clasificación.
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|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+21
|40
|2
|Pasto
|18
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|+10
|30
|5
|América
|18
|+9
|30
|6
|Once Caldas
|18
|+8
|30
|7
|Santa Fe
|18
|+5
|26
|8
|Deportivo Cali
|18
|+4
|26
|9
|Medellín
|18
|+3
|26
|10
|Millonarios
|18
|+8
|25
|11
|Internacional de Bogotá
|17
|-2
|25
|12
|Bucaramanga
|18
|+7
|23
|13
|Águilas Doradas
|18
|-6
|23
|14
|Llaneros
|17
|0
|21
|15
|Fortaleza
|18
|-6
|19
|16
|Cúcuta
|18
|-11
|16
|17
|Alianza
|17
|-14
|15
|18
|Jaguares
|18
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|17
|-16
|14
|20
|Deportivo Pereira
|18
|-16
|10
Llaneros vs. Alianza
Día: domingo 26 de abril.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.
Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó
Día: domingo 26 de abril.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
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