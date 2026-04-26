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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

En el estadio Polideportivo Cincuentenario, se llevó a cabo un partido con goles, emociones y varias polémicas, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Águilas Doradas, por la Liga BetPlay I-2026
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Águilas Doradas, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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