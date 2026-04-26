Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

La Liga BetPlay I-2026 entró en su recta final. Desde el pasado jueves 23 de abril, se empezó a disputar la fecha 18, lo que significó que solo queda una para el final del 'todos contra todos' y así conocer a los ocho clasificados. En aquel entonces, Independiente Santa Fe se hizo fuerte de visitante y venció 1-2 a Deportivo Pasto, dando una de las grandes sorpresas de la jornada. Pero no fue lo único.

Ese mismo día, Millonarios derrotó 2-0 a Deportes Tolima, en El Campín, y se metió en la pelea, aferrándose a la última esperanza que le queda. Posteriormente, el viernes, Cúcuta y Junior de Barranquilla igualaron 1-1, mientras que el sábado estuvo movido, empezando por el empate 2-2 entre Bucaramanga y Jaguares. Después hubo otro 'batacazo', pues Pereira derrotó 1-0 a Nacional y firmó su primer triunfo en el semestre.

Para finalizar esa jornada sabatina, saltaron a la cancha tres 'grandes' del fútbol colombiano: Cali se impuso 1-0 sobre América, en una nueva edición del clásico vallecaucano, y Medellín derrotó 1-0 a Fortaleza. Ahora, este domingo 26 de abril, el telón se abrió a las 4:10 de la tarde, en el estadio Cincuentenario, donde Águilas Doradas y Once Caldas igualaron 2-2, en un duelo con varias polémicas.

El primer tanto de los locales, obra de Jorge Rivaldo, llegó al minuto 65', desde el punto blanco del penalti. En primera instancia, hubo quejas por la falta que sancionó el árbitro; luego, el arquero, Joan Parra, atajó, pero se repitió por supuesta invasión; al final, inflaron las redes y se dio el 1-1 parcial. Molestia, reclamos y enojo en el 'blanco blanco', que, con el punto sumado, aseguró su clasificación.



Once Caldas y Águilas Doradas jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 18

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 18 +21 40 2 Pasto 18 +5 34 3 Junior 18 +6 32 4 Tolima 18 +10 30 5 América 18 +9 30 6 Once Caldas 18 +8 30 7 Santa Fe 18 +5 26 8 Deportivo Cali 18 +4 26 9 Medellín 18 +3 26 10 Millonarios 18 +8 25 11 Internacional de Bogotá 17 -2 25 12 Bucaramanga 18 +7 23 13 Águilas Doradas 18 -6 23 14 Llaneros 17 0 21 15 Fortaleza 18 -6 19 16 Cúcuta 18 -11 16 17 Alianza 17 -14 15 18 Jaguares 18 -15 15 19 Boyacá Chicó 17 -16 14 20 Deportivo Pereira 18 -16 10

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Pasto 1-1 Santa Fe

Millonarios 2-0 Tolima

Cúcuta 1-1 Junior

Bucaramanga 2-2 Jaguares

Pereira 1-0 Nacional

Cali 1-0 América

Medellín 1-0 Fortaleza

Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Llaneros vs. Alianza

Día: domingo 26 de abril.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 26 de abril.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.



Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares vs. Cúcuta

Alianza vs. Millonarios

Boyacá Chicó vs. Llaneros

Tolima vs. Cali

Junior vs. Pasto

Fortaleza vs. Bucaramanga

América vs. Pereira

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Once Caldas vs. Nacional

Medellín vs. Águilas Doradas