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Gol Caracol  / Erling Haaland y el curioso plan en el que se le vio, antes de su debut en el Mundial 2026

Erling Haaland y el curioso plan en el que se le vio, antes de su debut en el Mundial 2026

A pocos días de que la Selección de Noruega enfrente a Irak, por la fecha 1 del grupo I, Erling Haaland aprovechó para pegarse una 'escapada' y hacer algo diferente.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Erling Haaland, delantero y goleador de la Selección Noruega, dirá presente en el Mundial 2026
Erling Haaland, delantero y goleador de la Selección Noruega, dirá presente en el Mundial 2026
AFP

A pocos días de su estreno mundialista, Erling Haaland y varios compañeros de la selección de Noruega acudieron el jueves a disfrutar del quinto partido de la Stanley Cup, la final de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL).

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El astro del Manchester City saludó efusivamente a los aficionados de los Carolina Hurricanes al aparecer en las pantallas gigantes del Lenovo Center de Raleigh (Carolina del Norte).

Un sonriente Haaland se unió a la ovación del público animando y agitando una toalla de los Hurricanes.

El delantero, una de las figuras más populares en el primer Mundial de su carrera, recorrió los aproximadamente 120 kilómetros que separan Raleigh de Greensboro (Carolina del Norte), donde se encuentra el campamento base de Noruega.

Los vikingos rojos, en su primera Copa del Mundo desde 1998, se estrenarán el 16 de junio en Boston ante Irak por el Grupo I, en el que también chocarán con Senegal y Francia.

Erling Haaland y Martin Odegaard - Selección de Noruega.
Erling Haaland y Martin Odegaard - Selección de Noruega.
AFP.

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La popularidad del hockey sobre hielo en el país nórdico se encuentra en crecimiento y apenas el pasado mayo su selección firmó una de las mayores sorpresas de la historia reciente al vencer a Canadá por la medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Suiza.

Los Carolina Hurricanes, cuyo único título de la Stanley Cup se remonta a 2006, y los Vegas Golden Knights llegaban al duelo del jueves empatados 2-2 en el global de la final.

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