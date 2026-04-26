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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras el final de la fecha 18

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras el final de la fecha 18

Con el partido entre Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó se bajó el telón de esta jornada y ya solo queda una para conocer a los ocho clasificados en la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Internacional de Bogotá celebra uno de sus goles contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026
Internacional de Bogotá celebra uno de sus goles contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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