Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras el final de la fecha 18

La Liga BetPlay I-2026 está llegando a su final en la fase del 'todos contra todos'. Y es que este domingo 26 de abril, con la victoria por 4-0 de Internacional de Bogotá sobre Boyacá Chicó, en el estadio Metropolitano de Techo, se bajó el telón de la fecha 18. Razón por la que solo queda una jornada para conocer a los ocho clasificados a la siguiente ronda en este primer semestre del fútbol colombiano.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya aseguraron sus cupos. Es así como solo quedan dos plazas disponibles, por las que van a luchar Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. Se vendrá una última fecha apasionante y emocionante.

Quienes ya dijeron 'adiós' a cualquier posibilidad matemática de hacerse con un lugar y empiezan a pensar en el segundo semestre del año son Llaneros, Fortaleza, Cúcuta Deportivo, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira. Eso sí, algunos de ellos tendrán la labor de ser jueces en la jornada 19, por lo que el 'fair play' o juego limpio será determinante en la resolución de esta parte del torneo.

Recordemos que, en esta ocasión, por el Mundial, que se llevará a cabo en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), se tomó la decisión de que no serían 20 fechas, sino 19, restando una de clásicos. De igual manera, no habrá cuadrangulares semifinales, sino el sistema de 'playoffs', empezando por los cuartos de final, con llaves de ida y vuelta.



América de Cali y Deportivo Cali jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de América de Cali

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 18

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 18 +21 40 2 Pasto 18 +5 34 3 Junior 18 +6 32 4 Tolima 18 +10 30 5 América 18 +9 30 6 Once Caldas 18 +8 30 7 Internacional de Bogotá 18 +2 28 8 Santa Fe 18 +5 26 9 Deportivo Cali 18 +4 26 10 Medellín 18 +3 26 11 Millonarios 18 +8 25 12 Bucaramanga 18 +7 23 13 Águilas Doradas 18 -6 23 14 Llaneros 18 0 22 15 Fortaleza 18 -6 19 16 Cúcuta 18 -11 16 17 Alianza 18 -14 16 18 Jaguares 18 -15 15 19 Boyacá Chicó 18 -20 14 20 Deportivo Pereira 18 -16 10

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Pasto 1-1 Santa Fe

Millonarios 2-0 Tolima

Cúcuta 1-1 Junior

Bucaramanga 2-2 Jaguares

Pereira 1-0 Nacional

Cali 1-0 América

Medellín 1-0 Fortaleza

Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

Llaneros 0-0 Alianza

Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó se enfrentaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares vs. Cúcuta

Alianza vs. Millonarios

Boyacá Chicó vs. Llaneros

Tolima vs. Cali

Junior vs. Pasto

Fortaleza vs. Bucaramanga

América vs. Pereira

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

Once Caldas vs. Nacional

Medellín vs. Águilas Doradas