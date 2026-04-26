Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras el final de la fecha 18

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La Liga BetPlay I-2026 está llegando a su final en la fase del 'todos contra todos'. Y es que este domingo 26 de abril, con la victoria por 4-0 de Internacional de Bogotá sobre Boyacá Chicó, en el estadio Metropolitano de Techo, se bajó el telón de la fecha 18. Razón por la que solo queda una jornada para conocer a los ocho clasificados a la siguiente ronda en este primer semestre del fútbol colombiano.
Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas ya aseguraron sus cupos. Es así como solo quedan dos plazas disponibles, por las que van a luchar Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. Se vendrá una última fecha apasionante y emocionante.
Quienes ya dijeron 'adiós' a cualquier posibilidad matemática de hacerse con un lugar y empiezan a pensar en el segundo semestre del año son Llaneros, Fortaleza, Cúcuta Deportivo, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira. Eso sí, algunos de ellos tendrán la labor de ser jueces en la jornada 19, por lo que el 'fair play' o juego limpio será determinante en la resolución de esta parte del torneo.
Recordemos que, en esta ocasión, por el Mundial, que se llevará a cabo en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), se tomó la decisión de que no serían 20 fechas, sino 19, restando una de clásicos. De igual manera, no habrá cuadrangulares semifinales, sino el sistema de 'playoffs', empezando por los cuartos de final, con llaves de ida y vuelta.
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|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+21
|40
|2
|Pasto
|18
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|+10
|30
|5
|América
|18
|+9
|30
|6
|Once Caldas
|18
|+8
|30
|7
|Internacional de Bogotá
|18
|+2
|28
|8
|Santa Fe
|18
|+5
|26
|9
|Deportivo Cali
|18
|+4
|26
|10
|Medellín
|18
|+3
|26
|11
|Millonarios
|18
|+8
|25
|12
|Bucaramanga
|18
|+7
|23
|13
|Águilas Doradas
|18
|-6
|23
|14
|Llaneros
|18
|0
|22
|15
|Fortaleza
|18
|-6
|19
|16
|Cúcuta
|18
|-11
|16
|17
|Alianza
|18
|-14
|16
|18
|Jaguares
|18
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|18
|-20
|14
|20
|Deportivo Pereira
|18
|-16
|10
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