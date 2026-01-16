Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Fortaleza 1-0 Alianza FC

El telón de la Liga BetPlay I-2026 se abrió este viernes 16 de enero con dos compromisos. A primera hora, Deportivo Pereira recibió en el Centenario de Armenia a Llaneros, mientras que Fortaleza y Alianza FC fueron los encargados de cerrar la jornada en el estadio Metropolitano de Techo.

En medio de su crisis administrativa y tras el control por parte de la Superintendencia de Sociedades, el 'matecaña' recibió al equipo de la 'media Colombia' en tierras quindianas con el objetivo de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el elenco dirigido por Arturo Reyes cayó 0-2.

El encuentro disputado a puerta cerrada presentó un par de jugadas polémicas: expulsión para Gustavo Torres del 'matecaña', finalizando la primera parte, y una mano en el área sancionada como penalti a favor de los visitantes. Los expertos arbitrales consideraron que en ambas acciones se tomaron decisiones equivocadas.

Gustavo Torres se fue expulsado en Deportivo Pereira vs. Llaneros por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Los goles de Llaneros en el Centenario de Armenia fueron anotados por Daniel Mantilla, al minuto 56, y Jhon Vásquez, al 67', desde el punto blanco del penalti.



Mientras que en la capital de la República, los populares 'amix' recibieron a Alianza FC. El partido se presentó parejo en cuanto a opciones, pero fue hasta los minutos finales que se definió la contienda.

Finalmente, el juego se inclinó a favor de los dueños de casa, ya que al minuto 81, Richardson Rivas logró vencer la resistencia del arquero 'vallenato'.

En la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026, Pereira se enfrentará a Fortaleza, Llaneros recibirá a Bucaramanga y Alianza FC visitará al Deportes Tolima.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras la jornada del viernes 16 de enero:

1. Llaneros - 3 puntos (+2)

2. Fortaleza - 3 puntos (+1)

3. América de Cali - 0 puntos (0)

4. Junior de Barranquilla - 0 puntos (0)

5. Santa Fe - 0 puntos (0)

6. Atético Nacional - 0 puntos (0)

7. Bucaramanga - 0 puntos (0)

8. Millonarios - 0 puntos (0)

9. Deportes Tolima - 0 puntos (0)

10. Deportivo Cali - 0 puntos (0)

11. Medellín - 0 puntos (0)

12. Once Caldas - 0 puntos (0)

13. Boyacá Chicó - 0 puntos (0)

14. Cúcuta Deportivo - 0 puntos (0)

15. Pasto - 0 puntos (0)

16. Internacional de Bogotá - 0 puntos (0)

17. Águilas Doradas - 0 puntos (0)

18. Jaguares - 0 puntos (0)

19. Alianza FC - 0 puntos (-1)

20. Pereira - 0 puntos (-2)



Partidos de la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026