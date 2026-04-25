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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-0 Fortaleza

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-0 Fortaleza

El Medellín logró tres puntos importantes contra los 'amix' y aún tiene posibilidades de estar en las finales de la Liga BetPlay I-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Acción de juego entre Medellín y Fortaleza por la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego entre Medellín y Fortaleza por la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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