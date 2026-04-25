Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-0 Fortaleza

Independiente Medellín y Fortaleza fueron los equipos encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Al final, la balanza se inclinó para el 'poderoso de la montaña' por marcador de 1-0.

El compromiso en el estadio de Ditaires, en Itagüí fue de pocas emociones, sin muchas llegadas a los pórticos rivales. El DIM tuvo la posesión del balón, pero no supo cómo inquietar el arco de los 'amix' custodiado por Miguel Silva.

Por el lado del elenco bogotano hizo un partido correcto desde lo táctico e impidió que el Medellín pudiese tejer sus ideas sobre el campo de juego.

Cuando el reloj marcaba los últimos instantes del duelo, y todo indicaba empate a ceros, apareció Yony González para darle los tres puntos al rojo antioqueño. El tanto fue al minuto 86 para el júbilo de los hinchas del 'poderoso' presentes en las tribunas en el estadio de Ditaires.



Medellín le ganó a Fortaleza en juego de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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El triunfo les permitió a los dirigidos de manera interina por Sebastián Botero llegar a los 26 puntos, ubicándose parcialmente en el noveno lugar de la clasificación general y con posibilidades de uno de los últimos cupos a los 'play-offs'.

Por su parte, Fortaleza se quedó en 19 enteros luego de 18 jornadas disputadas.



¿Cuándo vuelve a jugar Medellín en la Liga BetPlay I-2026)

En la fecha 19, el Medellín recibirá en el Atanasio Girardot a Águilas Doradas. El horario está por definir. Pero antes de este partido, tendrá actividad en la Copa Libertadores frente a Cusco, en condición de visitante, en duelo que tiene como horario de inicio para Colombia de las 9:00 de la noche.



Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 1-0 Fortalez

Pos. Equipo PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 18 +21 40 2 Deportivo Pasto 18 +5 34 3 Junior FC 18 +6 32 4 Deportes Tolima 18 +10 30 5 América de Cali 18 +9 30 6 Once Caldas 17 +8 29 7 Independiente Santa Fe 18 +5 26 8 Deportivo Cali 18 +4 26 9 Independiente Medellín 18 +2 26 10 Millonarios 18 +8 25 11 Internacional de Bogotá 17 -2 25 12 Atlético Bucaramanga 18 +7 23 13 Águilas Doradas 17 -6 22 14 Llaneros 17 0 21 15 Fortaleza 18 -6 19 16 Cúcuta Deportivo 18 -11 16 17 Alianza 17 -14 15 18 Jaguares 18 -15 15 19 Boyacá Chicó 17 -16 14 20 Deportivo Pereira 18 -16 13

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026: