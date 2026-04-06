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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Richard Páez revela las claves del triunfo de Cúcuta: “Le generamos frustración al América”

Richard Páez revela las claves del triunfo de Cúcuta: “Le generamos frustración al América”

Cúcuta venció 2-0 a América y su DT, Richard Páez, explicó cómo su equipo logró frustrar al rival, mejorar en ataque y sostener un resultado clave en la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Cúcuta Deportivo vs. América de Cali - Liga BetPlay I-2026.
Cúcuta Deportivo vs. América de Cali - Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

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