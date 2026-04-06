Richard Páez revela las claves del triunfo de Cúcuta: “Le generamos frustración al América”

El director técnico Richard Páez valoró el trabajo táctico de su equipo tras la victoria 2-0 de Cúcuta Deportivo sobre América de Cali, en un resultado que toma fuerza en la Liga BetPlay I-2026 y que le permite al conjunto ‘motilón’ tomar aire en medio de un panorama exigente.

En diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, el entrenador destacó la disciplina defensiva que mostró su equipo durante el compromiso, especialmente en la primera mitad. “El equipo estaba haciendo un trabajo con inteligencia táctica defensiva, por lo menos generando frustración en América en ese primer tiempo. Ellos solo aprovecharon dos opciones que tuvieron”, explicó el técnico, quien resaltó la manera en que sus dirigidos lograron incomodar al rival.

Páez también se refirió al ajuste que realizó para el segundo tiempo, clave para consolidar la victoria. “Ya en la segunda parte, lo que hice fue ayudar a mis jugadores para que generaran más opciones ofensivas y preocuparan a América, que sabíamos iba a salir con más intensidad en busca del empate”, agregó.

En cuanto a rendimientos individuales, el estratega elogió el trabajo de Víctor Mejía, a quien considera fundamental en el funcionamiento del equipo. “Es un jugador con experiencia y con el perfil para ser un mediocentro moderno. Tiene buen recorrido, recuperación de pelota y genera juego. En la segunda parte mejoró en la precisión de los pases”, afirmó.



Otro de los nombres que destacó fue el de Léider Berdugo, a quien utilizó en una posición particular para potenciar sus características. “Es un jugador diferente; lo coloqué con perfil cambiado y le dimos esa posibilidad de moverse. Cumplió con creces esa misión”, dijo. Además, subrayó el impacto del ingreso de Ríos: “Hubo más conexión y fue más importante en el desarrollo del juego”.

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Más allá del resultado, Páez dejó claro que el objetivo del grupo pasa por fortalecer el aspecto mental. “La idea y el mensaje que hemos tenido con los jugadores es motivarlos sin importar el rival. A todos hay que respetarlos de la misma manera. Ganarle a América tiene un valor mayor por el ruido que provoca, y eso es lo que estamos tratando de construir: confianza y autoestima”, señaló.

Finalmente, el entrenador no ocultó la complejidad del contexto que atraviesa el club. “Nos ha correspondido un equipo con un panorama bien difícil, no solo por la crisis de resultados, sino por el tema del descenso. Eso genera un ambiente donde piden jugar perfecto, lo cual es complejo. Sin embargo, los jugadores han ido superándose y han respondido de la manera correcta”, concluyó.