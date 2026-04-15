Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, ya conoció su sanción, luego de roja frente a Santa Fe

Mientras que Millonarios se alista para el partido de este miércoles frente a Boston River, de Uruguay, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana; en el ambiente del fútbol colombiano se conoció una noticia que afecta a una de las figuras del equipo que conduce Fabián Bustos.

Y es que se conoció que el delantero Rodrigo Contreras deberá pagar dos fechas de sanción, después de haber sido expulsado en el clásico del domingo pasado frente a Santa Fe. Un cabezazo contra el defensa Víctor Moreno condenó al argentino, que no podrá saltar a la cancha en duelos fundamentales en la definición de la Liga.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios. Colprensa

"Por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63, literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF”, se leyó en un apartado de la resolución, que se conoció en las últimas horas y que se produjo ante el informe arbitral presentado por Andrés Rojas, quien terminó criticado por algunas decisiones que tomó en el cara a cara entre azules y rojos, en especial la omisión en una falta que supuestamente era para penalti por empujón de Daniel Torres sobre Falcao García en el área.



De esa manera, Millonarios no tendrá a Contreras en los duelos de visita frente a América en Cali, de este domingo 19 de abril, ni tampoco contra Tolima, del 23 de abril, en El Campín. Ese par de juegos son definitivos para los 'embajadores', que luchan por la clasificación en el grupo de los ocho mejores.

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Cabe indicar que no es la primera mala noticia que recibe Millonarios en cuanto a sanciones se refiere en la presente semana, puesto que el lunes pasado se supo que el arquero Diego Novoa deberá pagar 6 fechas de suspensión por una agresión rumbo al camerino del estadio de Tunja contra Jacobo Pimentel. Esto, luego del partido frente a Boyacá Chicó, cumplido el pasado 14 de abril.

