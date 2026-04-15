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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, ya conoció su sanción, luego de roja frente a Santa Fe

Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, ya conoció su sanción, luego de roja frente a Santa Fe

El argentino Rodrigo Contreras es una de las figuras de Millonarios, que ahora no podrá contar con él para duelos decisivos de Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
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