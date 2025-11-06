¿Pereira vs. Medellín se juega?; fallo de última hora sobre el partido de la fecha 19 de la liga

El Deportivo Pereira atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. La difícil situación económica del club ha derivado en una serie de incumplimientos por parte de la dirigencia hacia la plantilla profesional, a la que se le adeudan varios meses de salario.

A raíz de estos hechos, el Ministerio del Trabajo impuso una medida cautelar que ordenó el cese de actividades de jugadores y empleados del conjunto ‘matecaña’. Esta decisión generó un fuerte impacto en la institución, al punto que varios futbolistas del primer equipo y cuerpo técnico presentaron su renuncia.

Ante esta crisis, el Pereira se vio obligado a disputar sus dos últimos encuentros de la Liga BetPlay II-2025 con una nómina Sub-20, que sufrió duras derrotas: 5-1 frente a Águilas Doradas y 4-0 ante Deportivo Pasto, resultados que reflejan las consecuencias de la difícil coyuntura institucional.

La continuidad del torneo para el equipo risaraldense llegó a ponerse en duda, pues el duelo ante Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 19, estuvo cerca de no realizarse. En caso de que el compromiso no se desarrollara o el club incumpliera la medida impuesta por el Ministerio, Deportivo Pereira podría enfrentarse a sanciones más severas, incluyendo la pérdida de puntos.

Para evitar dichos castigos, la dirigencia del club interpuso una acción de tutela con el fin de suspender temporalmente el cese de actividades y garantizar la realización del compromiso ante el ‘poderoso de la montaña’.

El Juzgado Penal del Circuito 001 de Adolescentes con Función de Conocimiento de Risaralda aceptó la tutela, lo que permite al conjunto ‘matecaña’ disputar el partido frente al 'equipo del pueblo' con normalidad. Esta medida tendrá un periodo de 10 días hábiles para su estudio y, mientras tanto, suspende la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo, lo que asegura que Pereira podrá finalizar el campeonato sin inconvenientes.

¿Cuándo jugarán Pereira vs. Medellín?

Por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, Deportivo Pereira se verá las caras con Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas este viernes 7 de noviembre, a partir de las 6:10 p. m. (hora colombiana).