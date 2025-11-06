Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Pereira vs. Medellín se juega?; fallo de última hora sobre el partido de la fecha 19 de la liga

¿Pereira vs. Medellín se juega?; fallo de última hora sobre el partido de la fecha 19 de la liga

El encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025 estaba en duda debido a la medida cautelar impuesta por el Ministerio del Trabajo contra el conjunto ‘matecaña’.

Por: Javier García
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Pereira vs. Medellín, por la fecha 19 de la Liga BetPlay
Pereira vs. Medellín, por la fecha 19 de la Liga BetPlay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad