Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Medellín 1-1 Santa Fe

Poco a poco, la Liga BetPlay II-2025 se pone al día. Después de una serie de partidos aplazados, ya solo queda un juego pendiente para que los 20 equipos queden con 16 compromisos disputados. Y es que este lunes 20 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, se llevó a cabo el duelo entre Medellín e Independiente Santa Fe, válido por la fecha 14 del certamen.

Era un nuevo capítulo entre estos dos equipos, que se han visto las caras en repetidas ocasiones en los últimos meses. Recordemos que la final del primer semestre fue protagonizada por ambos conjuntos, donde el 'león' salió victorioso y se hizo con la estrella. Eso sí, no es el único antecedente reciente que hay de choques del 'cardenal' enfrentando al 'poderoso'.

En la Copa BetPlay, Independiente Medellín hizo de las suyas y eliminó a Santa Fe, en cuartos de final, goleándolo 0-3 en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá. Ahora, por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025, igualaron 1-1, con goles de Hugo Rodallega para la visita, abriendo el marcador, y de Francisco Fydriszewski, igualando las cosas.

Allí, se presentaron una serie de sucesos que no pasaron desapercibidos. En primera instancia, Jhon Meléndez vio la tarjeta roja por doble amonestación; de igual manera, el partido no se terminó al minuto 90, sino al 89', luego de que el árbitro, Carlos Márquez, lo finalizara porque las condiciones de la cancha no estaban en condiciones por un torrencial aguacero.



Por último, el empate le permitió a Independiente Medellín convertirse en el nuevo líder de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, con 31 puntos y una diferencia de gol de +12, superando a Junior de Barranquilla, que tiene las mismas 31 unidades, pero +11. Eso sí, Bucaramanga puede desplazarlos, si vence a Millonarios este martes 21 de octubre.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Medellín 1-1 Santa Fe