¿Por qué el partido entre Medellín y Santa Fe se terminó al minuto 89 y no al 90?

Reviviendo la final del primer semestre del fútbol colombiano, Medellín y Santa Fe se enfrentaron este lunes 20 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, pero, en esta ocasión no para definir un campeón, sino por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Recordemos que dicho encuentro era aplazado, ya que no se había podido disputar en las fechas acordadas.

La mayoría de esa jornada 14 se llevó a cabo entre el viernes 3 y el martes 7 de octubre, con un total de nueve compromisos, pero estaba pendiente el duelo entre el 'poderoso' y el 'león'. Se esperaba que fuera un partido lleno de emociones, con buen fútbol de parte de los más recientes finalistas del rentado local. Sin embargo, todo terminó de la manera más inesperada.

Hugo Rodallega abrió el marcador, al minuto 28, tras un error en defensa de Independiente Medellín. Lejos de bajar los brazos, el local fue por el empate y lo encontró en los pies de su goleador. Francisco Fydriszewski, siempre atento en el área, capturó un rebote y venció al arquero, Weimar Asprilla, quien nada pudo hacer para evitar que las redes de su arco se inflaran.

Había intensidad, llegadas y pierna fuerte, hasta el punto de que Santa Fe quedó con diez hombres, producto de la expulsión de Jhon Meléndez. No obstante, el desarrollo del partido se tornó difícil, debido a un torrencial aguacero que cayó en la ciudad de Medellín. El drenaje del estadio Atanasio Girardot respondió de buena manera, pero en un punto no aguantó más.



Independiente Medellín y Santa Fe jugaron por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Publicidad

La lluvia empezó sobre el minuto 50 y cuando se acercaba el final del juego, se formaron varios charcos en la cancha, impidiendo que el balón rodara con normalidad. Razón por la que el árbitro, Carlos Márquez, tomó la decisión de detener las acciones y, en un inicio, suspender el encuentro. Por eso, se dirigieron a los camerinos a aguardar por las condiciones climáticas.

Pero la espera fue en vano, ya que el aguacero no paró. Fue así como, al ver que la mayoría de tiempo ya se había cumplido, la terna arbitral le informó a los dos equipos que el partido se daba por finalizado. De esa manera, no se llegó al minuto 90, como dicta el reglamento que dura un partido de fútbol, sino que se terminó al 89', en el estadio Atanasio Girardot.