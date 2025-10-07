Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Otra queja de la cancha de El Campín; "ojalá puedan corregir eso", dijo referente de América

Otra queja de la cancha de El Campín; "ojalá puedan corregir eso", dijo referente de América

No paran las voces en contra sobre el estado del gramado de El Campín, y tras el juego contra Millonarios por Liga Betplay II, una figura del América dejó su opinión.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores del América festejan el gol que le marcaron a Millonarios en El Campín.
