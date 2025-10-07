Otra queja de la cancha de El Campín; "ojalá puedan corregir eso", dijo referente de América

El estado de la cancha del estadio El Campín ha ocasionado críticas por parte de los equipos de la Liga BetPlay que han ido a jugar a la capital del país en las últimas semanas. Uno de los futbolistas que se refirió a este tema fue Adrián Ramos.

El experimentado delantero del América de Cali fue cuestionado en rueda de prensa tras la derrota de la ‘mechita’ 2-1 con Millonarios en cumplimiento de la jornada 14. Para el popular ‘Adriancho’, la calidad de la cancha del escenario deportivo capitalino puede ser mejor.

“Esto se ha visto ya en varios juegos, yo creo que la cancha no está, puede estar mejor para jugar. Ojalá puedan corregir esa parte y yo creo que esta pregunta se la hacen a todos los equipos que vienen cada ocho días y la respuesta es la misma”, precisó en su respuesta el número ‘20’ de los ‘diablos rojos’.

Millonarios y América se enfrentaron por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Otras declaraciones de Adrián Ramos

- El resultado frente a Millonarios



"Hoy (martes) justamente llegábamos con seis partidos sin perder, se veía esa mejora, es parte del fútbol, difícil, hoy nos da este resultado un golpe por cómo venía el grupo, competiendo, tratando de mejorar y hay que saber reponerse a esta situación, es una situación difícil. Nosotros como jugadores tenemos que reponernos, de salir a ganar, de aferrarnos a la posibilidad; hay que tener carácter para poder ganar los partidos".

- El error de Joel Graterol en gol de Millonarios

"Joel sabe que tiene el respaldo de nosotros son situaciones que nadie quiere vivir, debe tener mucha fortaleza mental, el respaldo está en el equipo. Ser fuerte, aguantar porque cuando pasan estas situaciones hay que ser fuertes mentalmente y seguir trabajando".

Por su parte, Álex Escobar, DT interino del América, sostuvo sobre el juego contra Millonarios que "teníamos los deseos enormes de hacer un juego inteligente e importante y se hizo hasta el empate, fue importante por momentos lo que se hizo en la parte táctica pero el fútbol es así, complicado, y hay que saber asumir las situaciones. El margen de error es mínimo, no estaba en el presupuesto perder este juego, sino ganarlo, o por los menos sumar para seguir en la pelea; seguir adelante y sacar los resultados".

Y agregó: "Cuando pasa la situación del empate de ellos los va a levantar, el equipo siguió aguantando pero lastimosamente volvemos a quedar en desventaja por un penal de un error individual de una mano, pero por momentos el equipo tuvo situaciones de juego donde fuimos superiores a Millonarios".