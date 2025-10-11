"Neyser se puso la camiseta de América por solidaridad, no por retar a los hinchas de Millonarios"

Colombia apostó por su estrella del Sudamericano Sub-20 y el delantero no defraudó. Neyser Villarreal apareció en los momentos clave y, con una tripleta, condujo a los cafeteros a vencer 3-2 a España este sábado en Talca, por los cuartos del Mundial Sub-20, asegurando el ansiado pase a semifinales.

Villarreal, de 20 años, jugador del bogotano Millonarios y seguido por varios clubes europeos, apareció en el momento justo. Su anotación a los 38 minutos abrió el marcador, firmando su tercer tanto en el Mundial Sub-20, para desatar la euforia de los cafeteros en Talca (245 km al sur de Santiago).

La jugada de gol se gestó a puro toque y gambeta por izquierda: Óscar Perea filtró a Jordan Barrera, quien ganó la línea de fondo y envió un centro atrás. Villarreal apareció en el corazón del área y tirándose empujó el balón al fondo de la red.

La cuarta diana de Villarreal en la cita de Chile 2025 llegó a los 64 minutos. Un balón filtrado por Jhon Rentería permitió al delantero aprovechar su velocidad y definir sin complicaciones ante el arquero Fran González.



El tanto de Villarreal llegó en un momento clave para Colombia, después de soportar dos goles en apenas tres minutos, a los 56' y 59', de Rayane Belaid y Jan Virgili, que pusieron a los cafeteros contra las cuerdas.



"Un rival bravísimo, sufrimos mucho el juego"

El entrenador de la Selección Colombia Sub-20 se refirió a la histórica clasificación a la semifinal del Mundial de la categoría, luego de superar 3-2 a España en un intenso partido disputado en Chile. Asimismo, el estratega elogió la actuación de Néyser Villarreal, gran figura del compromiso y autor de un triplete.

“Un rival muy bravo, sufrimos mucho el juego, principalmente en el primer tiempo, pero después los cambios acomodaron mucho el juego, emparejamos y logramos presionar arriba, hicimos los goles y ganamos”, dijo inicialmente el entrenador de la Selección Colombia.

Sobre la actuación de Villarreal, el técnico no escatimó en elogios y destacó su entrega dentro y fuera del campo: “Es una bestia, un animal, pero es humano, es noble, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Está al servicio de todos”.

El seleccionador también aprovechó para revelar una anécdota que refleja la fortaleza emocional y el compromiso del delantero con la ‘tricolor’:

“Voy a contar una anécdota. Cuando sucede lo de la camiseta de América, me llamó llorando y dijo que no merecía estar en la Selección Colombia, que no quería venir, estaba muy frustrado. Lo llamé varias veces y le dije que era el goleador de la Selección Colombia y que nadie se lo podía quitar, que se recuperara, que la selección lo esperaba con los brazos abiertos. Por eso son las lágrimas de él, porque detrás del jugador hay un ser humano que siente y sufre. Cuando se puso la camiseta, fue por solidaridad con Kener y Cavadía, no por retar a los Millonarios”.

Con estas palabras, el técnico reafirmó la unión y el compromiso que caracterizan al grupo dirigido por César Torres, que continúa soñando con llevar a Colombia a su primera final en un Mundial Sub-20.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia Sub-20 volverá a la acción el próximo miércoles 15 de octubre, en la ciudad de Santiago de Chile, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). Su rival saldrá del duelo entre Argentina y México, en una semifinal que promete emociones fuertes y en la que el equipo cafetero buscará dar un nuevo paso rumbo al anhelado título mundial.