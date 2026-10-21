Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-3 Deportivo Cali

Deportivo Cali firmó una actuación sólida frente a Llaneros, al imponerse 0-3 en compromiso pendiente por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. Johan 'el Honguito' Martínez, Nicolas Benedetti y Steven 'Tití' Rodríguez marcaron los goles de los 'azucareros', este miércoles, en el estadio Bello Horizonte- Rey Pelé.

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Rafael Dudamel salieron a imponer condiciones en la mitad de la cancha, adueñándose de la posesión del balón y buscando lastimar por las bandas. Aunque Llaneros intentó plantar un bloque medio bajo para entorpecer los circuitos de juego de los visitantes, la paciencia y la precisión en la circulación de la esférica le permitieron a los verdes del Valle del Cauca encontrar los espacios necesarios para romper el cero y encarrilar una victoria clave.

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Fue así como a los 11 minutos de la contienda en la ciudad de Villavicencio, 'el Hongito' Martínez finalizó de buena manera una jugada colectiva del Cali para establecer el 0-1 en el marcador.

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El cronómetro corrió y Llaneros adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero se estrelló contra la buena defensa de los 'verdiblancos' y con un Pedro Gallese 'firme' bajo los tres palos.



¡HAY NUEVO LÍDER!



Deportivo Cali superó a Llaneros en Villavicencio y se puso en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026. pic.twitter.com/s7edsdAxiC — Gol Caracol (@GolCaracol) October 22, 2026

Pero el que sí supo aprovechar sus opciones en el frente de ataque fue Cali, ya que Benedetti decretó 0-2 con un golazo de tiro libre, a los 22 de juego. Así cerró la primera parte en tierras llaneras; aunque hay que indicar que a los 'azucareros' le anularon un tanto más a José Caldera por una falta previa.

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Ya en la parte complementaria, el Cali no paró en sus intenciones de ir al frente en busca de un tanto más. Pero este llegó hasta el minuto 63 por intermedio de Tití' Rodríguez, quien decretó el 0-3.

Por su parte, Llaneros intentó el tanto del descuento, pero no pudo vulnerar a Gallese y compañía.

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Finalmente, el marcador concluyó 0-3 para el Cali, que sumó tres valiosos puntos que le permitieron escalar a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-3 Cali:

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Deportivo Cali 15 8 5 2 23 9 +14 29 2 América de Cali 14 8 4 2 26 10 +16 28 3 Atlético Nacional 13 8 2 3 25 12 +13 26 4 Millonarios 15 8 2 5 24 14 +10 26 5 Bucaramanga 13 8 1 4 22 12 +10 25 6 Medellín 14 7 2 5 21 19 +2 23 7 Santa Fe 13 6 4 3 19 13 +6 22 8 Envigado 14 6 3 5 17 18 -1 21 9 Once Caldas 15 5 5 5 19 17 +2 20 10 Tolima 15 5 5 5 18 18 0 20 11 Águilas Doradas 14 4 7 3 19 19 0 19 12 Internacional 15 3 8 4 18 21 -3 17 13 Llaneros 15 5 2 8 16 20 -4 17 14 Alianza 14 4 3 7 15 26 -11 15 15 Deportivo Pasto 14 2 7 5 10 18 -8 13 16 Junior 14 2 6 6 18 22 -4 12 17 Boyacá Chicó 14 3 3 8 11 25 -14 12 18 Fortaleza 14 1 8 5 15 21 -6 11 19 Jaguares 13 2 4 7 15 26 -11 10 20 Pasto 13 2 3 8 9 19 -10 9