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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-3 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-3 Deportivo Cali

Este miércoles, el Deportivo Cali logró tres puntos valiosos en su visita a Llaneros en partido pendiente de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Cali le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026.
Cali le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Deportivo Cali

Deportivo Cali firmó una actuación sólida frente a Llaneros, al imponerse 0-3 en compromiso pendiente por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. Johan 'el Honguito' Martínez, Nicolas Benedetti y Steven 'Tití' Rodríguez marcaron los goles de los 'azucareros', este miércoles, en el estadio Bello Horizonte- Rey Pelé.

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Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Rafael Dudamel salieron a imponer condiciones en la mitad de la cancha, adueñándose de la posesión del balón y buscando lastimar por las bandas. Aunque Llaneros intentó plantar un bloque medio bajo para entorpecer los circuitos de juego de los visitantes, la paciencia y la precisión en la circulación de la esférica le permitieron a los verdes del Valle del Cauca encontrar los espacios necesarios para romper el cero y encarrilar una victoria clave.

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Fue así como a los 11 minutos de la contienda en la ciudad de Villavicencio, 'el Hongito' Martínez finalizó de buena manera una jugada colectiva del Cali para establecer el 0-1 en el marcador.

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El cronómetro corrió y Llaneros adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero se estrelló contra la buena defensa de los 'verdiblancos' y con un Pedro Gallese 'firme' bajo los tres palos.

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Pero el que sí supo aprovechar sus opciones en el frente de ataque fue Cali, ya que Benedetti decretó 0-2 con un golazo de tiro libre, a los 22 de juego. Así cerró la primera parte en tierras llaneras; aunque hay que indicar que a los 'azucareros' le anularon un tanto más a José Caldera por una falta previa.

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Ya en la parte complementaria, el Cali no paró en sus intenciones de ir al frente en busca de un tanto más. Pero este llegó hasta el minuto 63 por intermedio de Tití' Rodríguez, quien decretó el 0-3.

Por su parte, Llaneros intentó el tanto del descuento, pero no pudo vulnerar a Gallese y compañía.

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Finalmente, el marcador concluyó 0-3 para el Cali, que sumó tres valiosos puntos que le permitieron escalar a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-3 Cali:

PosiciónEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Deportivo Cali15852239+1429
2América de Cali148422610+1628
3Atlético Nacional138232512+1326
4Millonarios158252414+1026
5Bucaramanga138142212+1025
6Medellín147252119+223
7Santa Fe136431913+622
8Envigado146351718-121
9Once Caldas155551917+220
10Tolima155551818020
11Águilas Doradas144731919019
12Internacional153841821-317
13Llaneros155281620-417
14Alianza144371526-1115
15Deportivo Pasto142751018-813
16Junior142661822-412
17Boyacá Chicó143381125-1412
18Fortaleza141851521-611
19Jaguares132471526-1110
20Pasto13238919-109
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