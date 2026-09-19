Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

Tarde redonda para Millonarios. Este sábado 19 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, recibió a Boyacá Chicó y se floreó ante su gente. Y es que, con buen juego y lejos de sufrir en algún tramo del encuentro, se impuso con un contundente 3-0, que le permitió subir en la tabla de posiciones.

La fiesta empezó desde la previa, gracias a Juan Guillermo Cuadrado. El 'flamante' refuerzo, que vistió las camisetas de clubes importantes como Juventus, Inter de Milán, Chelsea, entre otros, fue presentado ante la afición 'embajadora'. Por eso, los aplausos no faltaron y, desde ahí, se prendió todo en las gradas.

Una vez arrancó el encuentro, el dominio del local fue total. Primero, al minuto 29', Francisco Chaverra dijo presente para abrir el marcador. Posteriormente, el hombre del juego, Andrey Estupiñán, se reportó por partida doble: al 72' y al 90+4', para sentenciar la goleada y así ser segundo en la Liga BetPlay II-2026.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 11

Posición Equipo PJ DG PTS 1 América 9 +15 20 2 Millonarios 11 +7 19 3 Atl. Nacional 7 +11 18 4 Medellín 8 +5 16 5 Tolima 9 +2 16 6 Bucaramanga 8 +4 14 7 Santa Fe 8 +3 13 8 Cali 8 +3 12 9 Once Caldas 9 +2 12 10 Águilas D 8 0 11 11 Llaneros 9 -1 11 12 Inter Bogotá 10 -2 11 13 Cúcuta 9 -6 9 14 Fortaleza 9 -2 8 15 Alianza 9 -8 8 16 Boyacá Chicó 9 -11 8 17 Jaguares 8 -5 7 18 Pereira 8 -5 7 19 Pasto 9 -7 5 20 Junior 7 -5 3

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios. Foto: Colprensa

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira

Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

Programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026

Alianza vs. Santa Fe

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre.

Publicidad

Cali vs. Cúcuta

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Pasto vs. Once Caldas

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad.

Fortaleza vs. Junior

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Millonarios enfrentó a Boyacá Chicó, en El Campín, por la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Millonarios

Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Americo Montanini.

Publicidad

Tolima vs. América

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Llaneros vs. Nacional

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

Publicidad

Medellín vs. Jaguares

Día: martes 22 de septiembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.