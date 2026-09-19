Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 3-0 Boyacá Chicó

Tarde redonda para Millonarios. Este sábado 19 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, recibió a Boyacá Chicó y se floreó ante su gente. Y es que, con buen juego y lejos de sufrir en algún tramo del encuentro, se impuso con un contundente 3-0, que le permitió subir en la tabla de posiciones.
La fiesta empezó desde la previa, gracias a Juan Guillermo Cuadrado. El 'flamante' refuerzo, que vistió las camisetas de clubes importantes como Juventus, Inter de Milán, Chelsea, entre otros, fue presentado ante la afición 'embajadora'. Por eso, los aplausos no faltaron y, desde ahí, se prendió todo en las gradas.
Una vez arrancó el encuentro, el dominio del local fue total. Primero, al minuto 29', Francisco Chaverra dijo presente para abrir el marcador. Posteriormente, el hombre del juego, Andrey Estupiñán, se reportó por partida doble: al 72' y al 90+4', para sentenciar la goleada y así ser segundo en la Liga BetPlay II-2026.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 11
|Posición
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|9
|+15
|20
|2
|Millonarios
|11
|+7
|19
|3
|Atl. Nacional
|7
|+11
|18
|4
|Medellín
|8
|+5
|16
|5
|Tolima
|9
|+2
|16
|6
|Bucaramanga
|8
|+4
|14
|7
|Santa Fe
|8
|+3
|13
|8
|Cali
|8
|+3
|12
|9
|Once Caldas
|9
|+2
|12
|10
|Águilas D
|8
|0
|11
|11
|Llaneros
|9
|-1
|11
|12
|Inter Bogotá
|10
|-2
|11
|13
|Cúcuta
|9
|-6
|9
|14
|Fortaleza
|9
|-2
|8
|15
|Alianza
|9
|-8
|8
|16
|Boyacá Chicó
|9
|-11
|8
|17
|Jaguares
|8
|-5
|7
|18
|Pereira
|8
|-5
|7
|19
|Pasto
|9
|-7
|5
|20
|Junior
|7
|-5
|3
Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026
- Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira
- Millonarios 3-0 Boyacá Chicó
Programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026
Alianza vs. Santa Fe
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre.
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Cali vs. Cúcuta
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Pasto vs. Once Caldas
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Departamental Libertad.
Fortaleza vs. Junior
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Americo Montanini.
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Tolima vs. América
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Llaneros vs. Nacional
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.
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Medellín vs. Jaguares
Día: martes 22 de septiembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.