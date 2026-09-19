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Gol Caracol  / Lamine Yamal y los gestos que no gustaron nada a la hinchada del Sevilla; acá el video

Lamine Yamal y los gestos que no gustaron nada a la hinchada del Sevilla; acá el video

En medio del compromiso por la Liga de España, el talentoso jugador del Barcelona, Lamine Yamal, desafió a la hinchada del Sevilla que repudió su accionar. ¡Acá lo que pasó!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Lamine Yamal en Sevilla vs. Barcelona por la Liga de España.
Lamine Yamal en Sevilla vs. Barcelona por la Liga de España.
Foto: AFP

Sevilla y Barcelona protagonizaron este sábado uno de los partidos más atractivos de la séptima jornada de la Liga de España. Pero en medio del compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Lamine Yamal, una de las figuras de los 'azulgranas' fue el estelar de una polémica.

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Y es que el número '10' del cuadro 'culé' realizó una serie de gestos que no gustaron para nada en la hinchada del Sevilla.

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Tras una acción de ataque en la primera mitad, y en la que Lamine disparó a portería completamente desviado, se generó la discordia. A continuación, el campeón del mundo con España se dirigió a la grada de 'Gol Sur' con las manos en los oídos y señas desafiantes de lo que lo silbaran.

Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Foto: AFP

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Esto no gustó nada en la hinchada del conjunto andaluz, que chifló con toda a la estrella del Barcelona.

Vea acá los gestos de Lamine Yamal que no gustaron en la hinchada del Sevilla:

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