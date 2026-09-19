Lamine Yamal y los gestos que no gustaron nada a la hinchada del Sevilla; acá el video

Sevilla y Barcelona protagonizaron este sábado uno de los partidos más atractivos de la séptima jornada de la Liga de España. Pero en medio del compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Lamine Yamal, una de las figuras de los 'azulgranas' fue el estelar de una polémica.

Y es que el número '10' del cuadro 'culé' realizó una serie de gestos que no gustaron para nada en la hinchada del Sevilla.

Tras una acción de ataque en la primera mitad, y en la que Lamine disparó a portería completamente desviado, se generó la discordia. A continuación, el campeón del mundo con España se dirigió a la grada de 'Gol Sur' con las manos en los oídos y señas desafiantes de lo que lo silbaran.

Lamine Yamal, figura del Barcelona. Foto: AFP

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Esto no gustó nada en la hinchada del conjunto andaluz, que chifló con toda a la estrella del Barcelona.



Vea acá los gestos de Lamine Yamal que no gustaron en la hinchada del Sevilla: