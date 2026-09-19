Juana Ortegón y la clave de Colombia para clasificar a semifinales del Mundial femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 ya tiene la mira puesta en Nigeria, su rival en los cuartos de final del Mundial. Después de superar 0-1 a Polonia en octavos, el equipo dirigido por Carlos Paniagua busca dar otro paso en el torneo y mantiene intacta la confianza en su propuesta.

Antes del encuentro, Juana Ortegón habló sobre el mensaje que ha intentado transmitir dentro del grupo, especialmente ante la importancia de un partido que podría exigir máxima concentración durante los 90 minutos.

"Trato de recordarles que siempre hay que creer y confiar en la idea. Sabemos la clase de jugadoras que tenemos", aseguró la futbolista.

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Para Ortegón, la clave estará en mantener la tranquilidad y convencerse de las capacidades que tiene el equipo colombiano.



"El mensaje es que estemos bien, tranquilas y convencidas de lo que somos porque así haremos un gran partido", agregó.

Maithe López, figura de la Selección Colombia, se pierde lo que resta del Mundial femenino Sub-20 por lesión Getty Images

Colombia también está preparada para los penaltis

El duelo contra Nigeria podría extenderse hasta los lanzamientos desde el punto penal en caso de que termine empatado después del tiempo reglamentario y el suplementario. Ante esa posibilidad, Ortegón dejó claro que el plantel ya contempla ese escenario.

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"El equipo sabe que si llegamos a penaltis, muchas tenemos la responsabilidad de patearlo y sabemos que lo haremos con confianza de buena manera", explicó.

Además, la jugadora destacó la seguridad que existe dentro del grupo en Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia, para afrontar una eventual definición.

"De igual manera, confiar en Luisa Agudelo, que es una buena arquera y va a responder bajo los tres palos", señaló.

Colombia enfrentará a Nigeria este domingo 20 de septiembre, desde las 8:00 a. m. (hora colombiana), por un lugar en las semifinales del Mundial. La 'tricolor' llega con confianza, pero también con la certeza de que tendrá al frente a un rival que exigirá su mejor versión.