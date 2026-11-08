David González reveló el percance que tuvo América previo al clásico contra Cali

América de Cali ya está instalado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 y lo hizo con varias fechas de anticipación. Sin embargo, eso no fue nada fácil, menos teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, tuvo que jugar más de dos o tres partidos en menos de una semana. Prueba de ello fue lo ocurrido previo al clásico contra Deportivo Cali, disputado este sábado 8 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero y que finalizó en empate 0-0.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el director técnico, David González, se pronunció al respecto y explicó que no hubo sesiones de entrenamiento previas al duelo, revelando detalles de lo que vivieron. Eso sí, dejó claro que no fue excusa para nada.

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¿Cómo vio el desarrollo del juego?

"Fue un partido de dos buenos equipos, disputado y luchado. No sé si la cancha no hubiera estado así, a lo mejor el juego hubiera sido distinto y más vistoso, tanto para América como para Cali. Se quiso ganar y los muchachos compitieron de manera increíble. Uno siempre quiere ganar y nosotros fuimos los que hicimos el gasto. Al final no se pudo llevar la victoria, pero estamos bien ubicados para conseguir la ventaja o punto invisible como lo llaman, en la siguiente jornada".

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¿Qué les faltó para ganar?

"Detalles mínimos. El poquito de pie de Tomás Ángel que invalidó el gol, el poquito con el que le sacaron el balón a Adrián Ramos de la cabeza, en fin, así son estos partidos. Estuvimos atentos en todo momento, se hizo un gran trabajo defensivo y ofensivo, pero no nos alcanzó".



América y Cali se vieron las caras por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

¿Cree que la lluvia y el estado del terreno de juego influyó?

"Lo de la cancha termina condicionando un poco a que no se llegue con claridad. De todas maneras, hubo varias descolgadas interesantes en el primer tiempo. Hay que reconocer también que Cali, desde la parte defensiva, lo hace bien y que compitió al mismo nivel. Si el terreno de juego hubiera estado en condiciones normales, sería distinto".

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¿Cómo fue la preparación para el clásico?

"No tuvimos una sola sesión de entrenamiento previo a este partido. Jugamos en Bogotá, al día siguiente se viajó y al siguiente, se recuperaron a los jugadores porque jugábamos al otro día. No se hizo absolutamente nada, todo es basado en las horas de entrenamiento hechas y la información que han recibido. En el plan de juego, solo se informó cómo iban a ser las cosas, que no cambiaron mucho".