Como quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras 2-1 de Millonarios sobre Llaneros

Millonarios sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay I-2026. Este sábado, el azul bogotano superó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, un triunfo que le permitió escalar en la tabla de posiciones. Bajo el mando de Fabián Bustos, el 'embajador' marcha invicto: dos victorias y un empate.

Hay que indicar que en este compromiso de la séptima jornada del presente campeonato, Millonarios perdió por lesión a Falcao García y Rodrigo Contreras. De otro lado, el equipo de la 'media Colombia' perdió el impulso que traía de jornadas anteriores.

Millonarios le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Este sábado continúa la séptima fecha con Medellín vs. Pereira en el Atanasio Girardot y Deportivo Pasto frente a Internacional de Bogotá, en un duelo en el Departamental Libertad por el liderato del campeonato.



Como quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, tras triunfo de Millonarios sobre Llaneros

1- Internacional de Bogotá | 13 puntos |+1

2 - Pasto |13 puntos | +1

3 - Bucaramanga |10 puntos / +6

4- América |10 puntos | +4

5- Once Caldas | 10 puntos | +2

6 - Atlético Nacional |9 puntos |+8

7- Tolima | 9 puntos| +3

8- Junior |9 puntos| +2

9- Llaneros | 9 puntos |+1

10- Águilas Doradas | 8 puntos| 0

11- Millonarios| 8 puntos | -1

12- Deportivo Cali | 7 puntos | +2

13- Santa Fe |7 puntos | 0

14- Fortaleza | 7 puntos | -2

15- Jaguares | 7 puntos | -4

16- Medellín | 5 puntos | -4

17- Boyacá Chicó | 4 puntos | -4

18- Pereira |2 puntos |-4

19- Cúcuta Deportivo | 2 puntos |-5

20- Alianza FC | 2 puntos|-8



Partidos del domingo 15 de febrero

Publicidad