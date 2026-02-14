Como quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras 2-1 de Millonarios sobre Llaneros

Publicidad
Millonarios sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay I-2026. Este sábado, el azul bogotano superó 2-1 a Llaneros en el estadio El Campín con goles de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, un triunfo que le permitió escalar en la tabla de posiciones. Bajo el mando de Fabián Bustos, el 'embajador' marcha invicto: dos victorias y un empate.
Hay que indicar que en este compromiso de la séptima jornada del presente campeonato, Millonarios perdió por lesión a Falcao García y Rodrigo Contreras. De otro lado, el equipo de la 'media Colombia' perdió el impulso que traía de jornadas anteriores.
Este sábado continúa la séptima fecha con Medellín vs. Pereira en el Atanasio Girardot y Deportivo Pasto frente a Internacional de Bogotá, en un duelo en el Departamental Libertad por el liderato del campeonato.
1- Internacional de Bogotá | 13 puntos |+1
2 - Pasto |13 puntos | +1
3 - Bucaramanga |10 puntos / +6
4- América |10 puntos | +4
5- Once Caldas | 10 puntos | +2
6 - Atlético Nacional |9 puntos |+8
7- Tolima | 9 puntos| +3
8- Junior |9 puntos| +2
9- Llaneros | 9 puntos |+1
10- Águilas Doradas | 8 puntos| 0
11- Millonarios| 8 puntos | -1
12- Deportivo Cali | 7 puntos | +2
13- Santa Fe |7 puntos | 0
14- Fortaleza | 7 puntos | -2
15- Jaguares | 7 puntos | -4
16- Medellín | 5 puntos | -4
17- Boyacá Chicó | 4 puntos | -4
18- Pereira |2 puntos |-4
19- Cúcuta Deportivo | 2 puntos |-5
20- Alianza FC | 2 puntos|-8
Partidos del domingo 15 de febrero
