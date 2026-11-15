Cómo quedó la tabla del grupo B del Torneo BetPlay, tras Quindío 0-1 Real Cartagena

Real Cartagena logró una victoria vital en su aspiración de alcanzar la gran final del Torneo BetPlay II-2026. En el marco de la quinta fecha de los cuadrangulares finales, el conjunto 'heroico' se impuso 0-1 sobre Deportes Quindío en un partido en el Centenario de Armenia que estuvo marcado por disturbios en las tribunas e invasión de cancha por parte de algunos hinchas locales en los instales finales.

Luego de casi una hora se reanudó el duelo, mismo en el que se revisó el tanto anotado por Jarlan Barrera, al 90+5 y que suponía el 0-2 parcial. No obstante, se determinó falta previa y amarilla para un jugador de los visitantes.

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El triunfo del Real dejó apretada la tabla de posiciones del grupo B y el finalista se conocerá en la última jornada.

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¿Cómo se presentó el partido?

En un encuentro caracterizado por la alta tensión táctica y el roce físico, el elenco local saltó al terreno de juego buscando un triunfo que sentenciara de manera anticipada su boleto a la final. Sin embargo, la escuadra cartagenera supo replegar sus líneas, soportar la presión durante la primera mitad y golpear en el momento preciso en el segundo tiempo.

Álvarez fue el más incisivo en los 'cuyabros', mientras que los 'auriverdes' le apostaron a la media distancia.

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Real Cartagena abrió el marcador al minuto 49 por intermedio de Edison López, quien decretó el 0-1 y silenció a los dueños de casa.

Pero Quindío fue al frente en busca de la igualdad, y al minuto 67, lo logró por intermedio de Javier Reina. Sin embargo, el VAR entró a la acción para la revisión de la jugada, y tras unos instantes, se determinó que había 'off-side'. El tanto no subió al marcador.

🚨 Tras el gol anotado por Jarlan Barrera para los 'heroicos', algunos hinchas del Quindío saltaron al campo de juego del estadio Centenario.#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/TiIAVT1k6p — Gol Caracol (@GolCaracol) November 16, 2026

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Con el correr de los minutos, los equipos contaron con ocasiones pero fue el Real Cartagena el que logró anotar una diana más por intermedio de Jarlan Barrera. Después de esto, vino el caos en las tribunas y la invasión de cancha que dejó el partido detenido casi una hora.

Tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay, tras Quindío 0-1 Real Cartagena:

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Posiciones Equipo PJ DG Puntos