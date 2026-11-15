"Carece de veracidad que Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores de Pereira"

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado este domingo 15 de noviembre para salir al paso de las recientes versiones difundidas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). El máximo ente del balompié de nuestro país desmintió categóricamente que su presidente, Carlos Mario Zuluaga, haya sostenido conversaciones directas con el plantel del Deportivo Pereira para ofrecerles garantías salariales.

Desde la Dimayor se enfatizó que tales señalamientos carecen de fundamento y distorsionan la realidad administrativa que rige el balompié profesional. Por ello, la entidad consideró imperativo precisar ante la opinión pública los alcances y límites reales de su marco estatutario y legal.

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En su pronunciamiento, el organismo organizador de los campeonatos nacionales recordó un principio fundamental dentro de su estructura jurídica: "la Dimayor no funge como empleadora de los futbolistas profesionales que compiten en los diferentes torneos del país", y que dicho vínculo laboral recae de manera exclusiva en los clubes deportivos afiliados que conforman la corporación.

Jugadores de Deportivo Pereira en medio de la Liga BetPlay II-2026 Twitter del Pereira

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No obstante, la entidad precisó que su rol va más allá de la organización de los calendarios. Desde la Dimayor mantienen un firme compromiso con la legalidad financiera y el respeto a los derechos laborales de los jugadores . Por ello, ejerce una supervisión constante y rigurosa sobre los clubes afiliados, recordándoles su deber de cumplir a cabalidad con sus obligaciones económicas hacia los deportistas, en aras de salvaguardar la estabilidad y transparencia de la competencia.



Recordemos que a los jugadores del Pereira le adeudan más de dos meses de salarios.

Acá el comunicado de la Dimayor:

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar a la opinión pública, medios de comunicación e hinchas que el comunicado de ACOLFUTPRO carece de veracidad al asegurar que el presidente Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores del Deportivo Pereira y les ha dado una garantía de pago.

Recordemos que la DIMAYOR como organizadora de los campeonatos no es empleadora de los futbolistas pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales".