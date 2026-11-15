Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Carece de veracidad que Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores de Pereira"

"Carece de veracidad que Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores de Pereira"

En los últimos días se han presentado más inconvenientes por los incumplimientos de salarios de los directivos del Pereira con el plantel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
A los jugadores del Pereira le adeudan salarios.
A los jugadores del Pereira le adeudan salarios.
Foto tomada del X de @DeporPereiraFC

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado este domingo 15 de noviembre para salir al paso de las recientes versiones difundidas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). El máximo ente del balompié de nuestro país desmintió categóricamente que su presidente, Carlos Mario Zuluaga, haya sostenido conversaciones directas con el plantel del Deportivo Pereira para ofrecerles garantías salariales.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Desde la Dimayor se enfatizó que tales señalamientos carecen de fundamento y distorsionan la realidad administrativa que rige el balompié profesional. Por ello, la entidad consideró imperativo precisar ante la opinión pública los alcances y límites reales de su marco estatutario y legal.

Publicidad

Últimas noticias

La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Comenzó la reestructuración en Llaneros; tres jugadores salen del equipo para 2027

Juan Daniel Tegüé Sánchez, exjugador de Envigado FC.
Fútbol Colombiano

Impactante recuperación de exjugador de Envigado, tras ser herido en Cali

En su pronunciamiento, el organismo organizador de los campeonatos nacionales recordó un principio fundamental dentro de su estructura jurídica: "la Dimayor no funge como empleadora de los futbolistas profesionales que compiten en los diferentes torneos del país", y que dicho vínculo laboral recae de manera exclusiva en los clubes deportivos afiliados que conforman la corporación.

Jugadores de Deportivo Pereira en medio de la Liga BetPlay II-2026
Jugadores de Deportivo Pereira en medio de la Liga BetPlay II-2026
Twitter del Pereira

Publicidad

No obstante, la entidad precisó que su rol va más allá de la organización de los calendarios. Desde la Dimayor mantienen un firme compromiso con la legalidad financiera y el respeto a los derechos laborales de los jugadores . Por ello, ejerce una supervisión constante y rigurosa sobre los clubes afiliados, recordándoles su deber de cumplir a cabalidad con sus obligaciones económicas hacia los deportistas, en aras de salvaguardar la estabilidad y transparencia de la competencia.

Recordemos que a los jugadores del Pereira le adeudan más de dos meses de salarios.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Acá el comunicado de la Dimayor:

Publicidad

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite aclarar a la opinión pública, medios de comunicación e hinchas que el comunicado de ACOLFUTPRO carece de veracidad al asegurar que el presidente Carlos Mario Zuluaga ha entablado conversaciones con jugadores del Deportivo Pereira y les ha dado una garantía de pago.

Recordemos que la DIMAYOR como organizadora de los campeonatos no es empleadora de los futbolistas pero sí tiene una responsabilidad con sus clubes afiliados a quienes se les ha exigido que cumplan con todas sus obligaciones laborales".

Publicidad

Croacia jugará la promoción para no descender en la Liga de Naciones 2026
Gol Caracol

Croacia 'respiró' al final; venció 2-1 a República Checa con un gol al último minuto

Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.
Gol Caracol

La confesión de Thomas Tuchel, luego de vencer a España; “media hora en inferioridad se hace eterna”

Relacionados

Dimayor

Deportivo Pereira

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad