Se conocen primeros videos de desmanes de hinchas, en medio de Quindío vs. Real Cartagena

Desmanes en las tribunas e invasión de campo en el estadio Centenario de Armenia obligaron a detener el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, de este domingo, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2026.

Los incidentes se desencadenaron tras el gol de Jarlan Barrera, al minuto 90+5, que decretaba el 0-2 en favor de la visita.

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En medio de la zozobra, aficionados locales saltaron al terreno de juego mientras el árbitro central, Carlos Betancur, aguardaba la revisión del VAR por una presunta falta previa al segundo tanto cartagenero.

🚨 Tras el gol anotado por Jarlan Barrera para los 'heroicos', algunos hinchas del Quindío saltaron al campo de juego del estadio Centenario.#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/TiIAVT1k6p — Gol Caracol (@GolCaracol) November 16, 2026

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Luego vino el caos en las tribunas y algunos hinchas locales saltaron al terreno de juego. Inmediatamente, los jugadores de ambos bandos se resguardaron en los camerinos, mientras las autoridades trataban de volver a poner el orden.



Además, según lo informado en la transmisión oficial del fútbol colombiano, se indicó que en medio de los desmanes de hinchas se habrían presentado algunos heridos, entre ellos efectivos policiales.

Lo cierto es que después de casi una hora se reanudó el juego, y el tanto de Barrera entró en revisión por parte del VAR. Se determinó falta previa y el tanto no subió en el tablero.

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Finalmente, el compromiso acabó 0-1 a favor de los 'auriverdes', y el paso a la final se decidirá en la última jornada.