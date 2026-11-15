Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Harry Kane se rinde ante España, pese a vencerla: "Ahora mismo es tan buena como la mejor"

Harry Kane se rinde ante España, pese a vencerla: "Ahora mismo es tan buena como la mejor"

El actual Balón de Oro no dudó en destacar el nivel de España y valoró el esfuerzo de Inglaterra para imponerse en el Metropolitano, en el juego por Liga de Naciones.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Harry Kane celebra el triunfo de Inglaterra sobre España en Liga de Naciones.
Harry Kane celebra el triunfo de Inglaterra sobre España en Liga de Naciones.
Foto: AFP

Harry Kane, delantero de la Selección de Inglaterra, destacó el nivel de España pese a la derrota frente a Inglaterra (2-3) y aseguró que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente está a la altura de las mejores selecciones del mundo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"España ahora mismo es tan buena como la mejor. Es bueno para nosotros jugar estos partidos, contra los mejores, y ver cuál es nuestro nivel", afirmó en declaraciones a 'Teledeporte'.

Publicidad

Últimas noticias

Luis de la Fuente, DT de la Selección de España.
Gol Caracol

Luis De la Fuente: “Perder el invicto pone en valor todo lo que hemos logrado”

Croacia jugará la promoción para no descender en la Liga de Naciones 2026
Gol Caracol

Croacia 'respiró' al final; venció 2-1 a República Checa con un gol al último minuto

Kane valoró el rendimiento de Inglaterra, que dominó buena parte del encuentro antes de verse obligada a resistir tras quedarse con diez jugadores.

Publicidad

"Fue un partidazo, 65 minutos de alto nivel. Hemos dado un gran nivel, fuimos efectivos, después de la roja todo cambió y nos dedicamos a sobrevivir", concluyó.

Harry Kane en España vs. Inglaterra por la Liga de Naciones.
Harry Kane en España vs. Inglaterra por la Liga de Naciones.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Otras reacciones en los 'Tres Leones':

Publicidad

Por su parte, Declan Rice aseguró que Inglaterra afrontó el encuentro contra España convencida de que conseguiría la victoria (2-3) y destacó la resistencia de su equipo, que jugó con diez futbolistas durante la última media hora ante una selección que acumulaba 43 partidos sin perder.

"Sabíamos que podíamos vencerlos. Sabíamos que íbamos a vencerlos hoy (domingo). El mensaje del entrenador después del partido contra Croacia fue muy positivo. Todos trabajamos juntos, sabíamos que íbamos a venir aquí y que no nos quedaríamos atrás para limitarnos a contraatacar", afirmó en declaraciones a 'ITV'.

Publicidad

"Lo supimos desde el primer minuto. Nuestros primeros diez minutos fueron probablemente los mejores que hemos jugado en un periodo tan corto. Presión, presión, presión. Podríamos haber marcado dos o tres goles", añadió.

Rice consideró que la expulsión cambió el desarrollo del encuentro. "La tarjeta roja cambia el rumbo del partido. Sinceramente, podríamos haber marcado un par de goles más. Si no nos hubiéramos quedado con diez, habríamos tenido más posesión del balón y habríamos encontrado más espacios", explicó.

Inglaterra venció a España, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por Liga de Naciones
Inglaterra venció a España, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por Liga de Naciones
AFP

Publicidad

"Jugar con diez durante media hora y ganar 3-2 contra ese equipo, invicto en 43 partidos, es algo enorme", destacó el centrocampista inglés, que recordó la derrota anterior contra Argentina: "Esto es fútbol. El día de Argentina no estábamos destinados a ganar. Las cosas cambian y se inclinan hacia otro lado. Por un segundo, cuando consiguieron el segundo gol, pensamos que iba a ocurrir lo mismo debido a la presión".

"Pero esa resistencia y esa defensa, la gente mirando el reloj y dándose cuenta de que no quedaba mucho... Mantuvimos la energía al máximo y lo dimos todo por este escudo, por este equipo, por nuestros jugadores y por el entrenador. Es una victoria importantísima", añadió.

Publicidad

Por último, elogió la doble intervención del guardameta James Trafford al final del partido a disparos de Fermín y de Laporte: "Impresionante. Todo sucedió muy rápido, en una fracción de segundo. Que haya hecho dos paradas en dos segundos es impresionante. Una noche memorable para él. Increíble".

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

"Es jerarquía pura"; el contundente elogio del DT de Boca Juniors al nivel de Álvaro Montero

La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Comenzó la reestructuración en Llaneros; tres jugadores salen del equipo para 2027

Publicidad

Relacionados

Harry Kane

Selección Inglaterra

Selección España

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad