Harry Kane se rinde ante España, pese a vencerla: "Ahora mismo es tan buena como la mejor"

Harry Kane, delantero de la Selección de Inglaterra, destacó el nivel de España pese a la derrota frente a Inglaterra (2-3) y aseguró que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente está a la altura de las mejores selecciones del mundo.

"España ahora mismo es tan buena como la mejor. Es bueno para nosotros jugar estos partidos, contra los mejores, y ver cuál es nuestro nivel", afirmó en declaraciones a 'Teledeporte'.

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Kane valoró el rendimiento de Inglaterra, que dominó buena parte del encuentro antes de verse obligada a resistir tras quedarse con diez jugadores.

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"Fue un partidazo, 65 minutos de alto nivel. Hemos dado un gran nivel, fuimos efectivos, después de la roja todo cambió y nos dedicamos a sobrevivir", concluyó.



Harry Kane en España vs. Inglaterra por la Liga de Naciones. Foto: AFP

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Por su parte, Declan Rice aseguró que Inglaterra afrontó el encuentro contra España convencida de que conseguiría la victoria (2-3) y destacó la resistencia de su equipo, que jugó con diez futbolistas durante la última media hora ante una selección que acumulaba 43 partidos sin perder.

"Sabíamos que podíamos vencerlos. Sabíamos que íbamos a vencerlos hoy (domingo). El mensaje del entrenador después del partido contra Croacia fue muy positivo. Todos trabajamos juntos, sabíamos que íbamos a venir aquí y que no nos quedaríamos atrás para limitarnos a contraatacar", afirmó en declaraciones a 'ITV'.

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"Lo supimos desde el primer minuto. Nuestros primeros diez minutos fueron probablemente los mejores que hemos jugado en un periodo tan corto. Presión, presión, presión. Podríamos haber marcado dos o tres goles", añadió.

Rice consideró que la expulsión cambió el desarrollo del encuentro. "La tarjeta roja cambia el rumbo del partido. Sinceramente, podríamos haber marcado un par de goles más. Si no nos hubiéramos quedado con diez, habríamos tenido más posesión del balón y habríamos encontrado más espacios", explicó.

Inglaterra venció a España, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por Liga de Naciones AFP

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"Jugar con diez durante media hora y ganar 3-2 contra ese equipo, invicto en 43 partidos, es algo enorme", destacó el centrocampista inglés, que recordó la derrota anterior contra Argentina: "Esto es fútbol. El día de Argentina no estábamos destinados a ganar. Las cosas cambian y se inclinan hacia otro lado. Por un segundo, cuando consiguieron el segundo gol, pensamos que iba a ocurrir lo mismo debido a la presión".

"Pero esa resistencia y esa defensa, la gente mirando el reloj y dándose cuenta de que no quedaba mucho... Mantuvimos la energía al máximo y lo dimos todo por este escudo, por este equipo, por nuestros jugadores y por el entrenador. Es una victoria importantísima", añadió.

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Por último, elogió la doble intervención del guardameta James Trafford al final del partido a disparos de Fermín y de Laporte: "Impresionante. Todo sucedió muy rápido, en una fracción de segundo. Que haya hecho dos paradas en dos segundos es impresionante. Una noche memorable para él. Increíble".