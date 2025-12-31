Luisa Agudelo cerró el 2025 por todo lo alto; resaltada con importante distinción

Luisa Agudelo es una de las referentes en el arco en el fútbol femenino de nuestro país. En el último tiempo ha brillado bajos los tres palos en las selecciones Colombia Sub-17 y Sub-20 y en el Deportivo Cali femenino.

La joven guardameta tuvo un 2025 muy bueno con las 'azucareras', escuadra con la que se coronó nuevamente campeona de la Liga femenina 'cafetera', y a nivel del continente, fue finalista en la Copa Libertadores de América, perdiendo en los penaltis contra Corinthians.

Luisa Agudelo, guardameta del Deportivo Cali, en el partido de la Copa Libertadores femenina 2025 AFP

A raíz de su gran momento con las 'verdiblancas' y la 'tricolor', Agudelo fue distinguida por el diario 'El País' de Uruguay, mismo que antes de finalizar el año elige a los más destacados en distintas categorías. En el caso de Luisa fue seleccionada como la mejor jugadora de Colombia.



La deportista, de 18 años, fue la más votada en la tradicional encuesta del mencionado tabloide 'charrúa'. De otro lado, el Junior de Barranquilla fue el mejor equipo del 2025 en nuestro país, Alfredo Arias en el ítem de entrenador, y Hugo Rodallega, el mejor jugador.

👉 ESTOS SON LOS GANADORES DE CADA PAÍS DEL 2025 DE LA ENCUESTA AMÉRICA LE RESPONDE A EL PAÍS.



⚽15 países distintos tuvieron sus respectivos ganadores en los ítems de mejor jugador, mejor equipo, mejor jugadora y mejor entrenador. pic.twitter.com/UoqCaML8Mj — OVACIÓN (@ovacionuy) December 31, 2025

Publicidad

Una brasileña, la reina de América

Gabi Zanotti fue elegida por segundo año consecutivo como la 'Reina de América' tras ser la más votada de la 40ª edición de la tradicional encuesta 'América le responde a El País', que elige cada temporada a los mejores jugadores del continente.

La centrocampista de Corinthians ganó con el 34 % de los votos, mientras que su compatriota Marta acabó segunda con un 13 % y la paraguaya Claudia Martínez fue tercera con un 9 %.

Publicidad

Oriunda del municipio de Itacuacu, Zanotti ganó en 2025 el Campeonato Brasileño por quinto año consecutivo y la Copa Libertadores por quinta vez en su carrera con el equipo que defiende desde el año 2018.

De esta forma, la jugadora brasileña retuvo la corona en la categoría de fútbol femenino, que 'El País' sumó en el año 2021. Desde ese momento, las vencedoras fueron las brasileñas Tamires (2021) y Priscila (2023) y la colombiana Linda Caicedo (2022).

Por otra parte, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió este en el nuevo 'Rey de América' tras ser el futbolista más votado de la tradicional encuesta.