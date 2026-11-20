Entre la expectativa por el proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y la fiesta futbolera que vibra en Barranquilla previa a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, analizó el momento de la 'tricolor'.

En entrevista con la periodista Marina Granziera para Gol Caracol y 'Blu Radio', el dirigente resaltó el avance del equipo nacional y respaldó el trabajo realizado en los duelos de preparación en la fecha FIFA de noviembre.

Publicidad

"La Selección bien. Lo que viene haciendo el 'profe' Néstor (Lorenzo), ya cinco partidos amistosos después del Mundial ha sido fructífero porque ha podido observar a 15 muchachos nuevos, seguramente van a ver otros", dijo.

Alineación titular de la Selección Colombia contra Chile, en partido preparatorio AFP

Publicidad

Además, Jesurún puntualizó la visión del proyecto de la 'amarilla' a futuro, cuando se acercan unas nuevas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2020 y el horizonte de la Copa América.



“Yo no hablo de reconstrucción, hablo de la reformación de una nueva selección con muchachos jóvenes y nuevos, pero que le han respondido y que seguramente va a ensamblar un equipo fuerte para los eventos venideros, especialmente Eliminatorias y Copa América”, indicó.

Igualmente, el máximo dirigente de la FCF confirmó que el 'profe' Lorenzo estará en el Supermetro' para la final de la Sudamericana entre Boca y Mineiro.

Publicidad

"El 'profe' Lorenzo está invitado al partido. El reporte que tenemos de boletería es que el 91 por ciento de la misma ya está en poder de los hinchas”, sostuvo.

Y además, le alegra que futbolistas colombianos hagan parte de los planteles finalistas. “Creo que eso, le da un toquecito de más alegría al partido, al saber que hay colombianos, incluso titulares que van a ser parte de la fiesta del sábado”, complementó Ramón Jesurún.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán por la gran final de la Coppa Sudamericana. Foto: AFP y Getty Images.

Publicidad

Otras declaraciones:

¿Las eliminatorias al estilo Liga de Naciones de Europa?

Publicidad

“Lo que hay son ideas, pero decisiones no se han tomado ninguna. Seguramente en las próximas reuniones del Consejo de la Conmebol tomaremos unas determinaciones, porque seguramente, como ha sido tradicional, las eliminatorias comenzarán en el segundo semestre del 2027; vamos a ver cuál va a ser el formato definitivo, nosotros aspiramos que sea el mismo formato actual, pero esta es una decisión que tomará las diez asociaciones miembros de la Conmebol en reunión del Consejo”.