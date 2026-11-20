La Selección Colombia Sub-17 inicia este sábado su camino en el Mundial de Qatar 2026, con la ilusión de trasladar al escenario internacional el buen fútbol que la llevó a conquistar el Sudamericano de la categoría. El primer reto será Japón, desde las 7:30 de la mañana, hora colombiana, en un compromiso que podrá verse por Gol Caracol y DITU.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado llega con una generación que reúne talento, recorrido en sus clubes y nombres que ya despiertan interés fuera del país. Uno de ellos es Miguel Agámez, mediocampista de primera línea del Barranquilla FC. Su función será importante en la recuperación y, especialmente, en la salida desde el fondo, una labor que le da equilibrio al funcionamiento colectivo.

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En Atlético Nacional también hay futbolistas para seguir de cerca. José Escorcia es uno de ellos. El extremo izquierdo ya tuvo acercamientos al plantel profesional y recibió la oportunidad de debutar, con gol incluido, en el triunfo frente a Deportivo Pasto. Su capacidad para atacar por banda y generar peligro en el último tercio lo convierte en una alternativa ofensiva para 'la tricolor'.

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Otro nombre es Simón Rojas, volante que también ha entrenado con el primer equipo verdolaga y ha sumado apariciones como titular. Su presencia en el mediocampo puede aportar orden, marca y despliegue durante el torneo.



Samuel Martínez con la Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

La lista la completa, entre los destacados, Samuel Martínez, una de las grandes figuras del Sudamericano Sub-17. El mediocampista fue uno de los encargados de conducir el juego colombiano y su rendimiento llamó la atención de clubes internacionales. De hecho, Liverpool acordó su fichaje y espera incorporarlo a su academia cuando cumpla la mayoría de edad.

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En la previa también aparecía Gorka Abascal, volante colombo-español de la cantera del Real Madrid; sin embargo, una lesión lo dejó fuera del Mundial. Su lugar fue ocupado por Juan José Palacio, del Envigado.

Colombia integra el Grupo L junto a Japón, Honduras y Serbia. Tras el estreno de este sábado, enfrentará a Honduras el 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos contra Serbia, el día 27 de dicho mes.