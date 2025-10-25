Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Confirmado el otro equipo que descendió y jugará el Torneo BetPlay en 2026: ya es oficial

Confirmado el otro equipo que descendió y jugará el Torneo BetPlay en 2026: ya es oficial

Después de que se conociera que Envigado estará en el Torneo BetPlay, desde el próximo año, se definió el otro club que tuvo esa misma mala suerte y perdió la categoría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Unión Magdalena, por la Liga BetPlay II-2025
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Unión Magdalena, por la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad