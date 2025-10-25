Confirmado el otro equipo que descendió y jugará el Torneo BetPlay en 2026: ya es oficial

El fútbol siempre tiene dos caras de la moneda: el que celebra y quien se lamenta. Prueba de ello fue lo que se vivió este sábado 25 de octubre, en el estadio Palogrande, en el marco de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025. Y es que mientras que Once Caldas festejaba su victoria junto a su gente, Unión Magdalena lloraba el descenso.

Una serie de malas campañas, en los últimos tiempos, tuvieron como resultado que el 'ciclón bananero' dijera 'adiós' a la Primera División del fútbol colombiano. Así las cosas, desde el 2026, será un nuevo inquilino en el Torneo BetPlay, junto a Envigado, que fue el otro equipo que perdió la categoría en la temporada 2025.

Recordemos que es la quinta vez que Unión Magdalena sufre una situación como esta, pues ya había ocurrido en 1999, 2005, 2019 y 2023. Ahora, el próximo año, luchará por corregir los errores, aprender la lección, tomar los correctivos respectivos y hacer hasta lo imposible por volver a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Once Caldas vs. Unión Magdalena. COLPRENSA.

En cuanto a la tabla del descenso, hay que decir que el 'ciclón' está último con un promedio de 0,78, producto de 29 puntos en 37 partidos disputados, mientras que Envigado aparece en el puesto 19, con 0,83, tras conseguir 96 unidades en 115 encuentros jugados. Por fuera de la zona roja, pero cerca, está Boyacá Chicó de 18.



El 'ajedrezado' tiene 1,03 en su promedio, gracias a sus 118 puntos en 115 duelos. Dichos números le permiten salvarse en el 2025, pero deberá estar atento y no ceder terreno ni dar ventajas en el 2026. Más arriba están La Equidad, de 17, con 1,11, Deportivo Cali, en la plaza 16, con 1,16, y Llaneros, en el lugar 15, con 1,22.