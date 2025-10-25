Dayro Moreno regresó a las canchas, anotó gol y lo celebró con el 'Arriero' Herrera

Dayro Moreno es único y este sábado 25 de octubre, lo demostró una vez más. Después de no haber estado en los juegos contra Llaneros, por la Liga BetPlay II-2025, y frente a Atlético Nacional, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, reapareció en las canchas. Esto ocurrió en el marco del partido con Unión Magdalena.

Fiel a su estilo y lo hizo por lo alto. La última vez que había inflado las redes había sido en la Copa Sudamericana, el pasado 17 de septiembre, contra Independiente del Valle. Ya había pasado más de un mes y, en medio de una serie de rumores sobre supuesta indisciplina, anotó el 1-0 sobre el 'ciclón', en el estadio Palogrande.

Por eso, Dayro Moreno no dudó un segundo en correr hacia la zona del banco de suplentes, donde estaba su entrenador, Hernán Darío Herrera, y abrazarlo. De esa manera, se puso punto final a lo que se hablaba de una discusión entre ambos y, de paso, respondió a quien ha sido su 'padre' en los últimos años en el fútbol.

Dayro Moreno, estrella del Once Caldas Getty Images

Vea el gol de Dayro Moreno, con Once Caldas vs. Unión Magdalena

⚽️🇮🇹 Gol de Dayro Moreno (43’) para el 1-0 del Once Caldas sobre Unión Magdalena. Error en la defensa del ‘Ciclón’, que aprovechó Juan David Cuesta para habilitar al goleador, que celebró con el Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera. pic.twitter.com/ds7nK20aH0 — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) October 26, 2025