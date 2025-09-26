"Contra Nacional, en Millonarios no hay límite de error; esperamos hacer un buen trabajo"

Nacional y Millonarios se verán cara a cara este sábado 27 de septiembre en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo de dos equipos con presentes distintos en el fútbol colombiano, con los azules necesitados de puntos tras un mal arranque del campeonato.

Por eso, en la previa de este encuentro en Gol Caracol hablamos con dos protagonistas de los 'embajadores', Hernán Torres y Juan Pablo Vargas, quienes analizaron lo que será ese duelo, un clásico de nuestro país.

"Como se viven todos los clásicos, pienso que es un clásico histórico, de mucho tiempo. Esperamos hacer un buen trabajo, contamos con una nómina importante para enfrentar a Nacional", comenzó diciendo el técnico de Millonarios.



Acá más declaraciones de Hernán Torres, técnico de Millonarios:

*La nómina disponible

"Prácticamente usted sabe que tenemos la nómina regular, es la misma que tenemos, no ha habido ningún inconveniente, se sigue sumando gente que ha estado lesionada, como Helibelton Palacios, vamos teniendo poco a poco la nómina para encarar el torneo".

*La ausencia de Jorge Arias, por sanción

"Se habilitó a Sergio Mosquera, Arias cumple la sanción. Teníamos la posibilidad de central por derecha que es él y esperamos que todo salga bien".

Publicidad

*El análisis de Nacional

"Nacional es un equipo muy importante, jugadores desequilibrantes, como tal hay que afrontarlo. La verdad siempre los enfrenté varias veces, pero así que tengamos algún aspecto particular, ganamos, ellos ganaron otros, es fútbol".

Hernán Torres, entrenador de Millonarios FC. Foto: Colprensa.

*El ambiente en Millonarios

"Tenemos que estar bien por lo que nos estamos jugando, Millonarios es importante, no hay limite de error, es mínimo, y así se deben encarar los partidos"

Publicidad

*Las individualidades del rival

"Tomas las precauciones del caso, debemos estar sólidos, y cumplir lo que hemos trazado. Si le digo que no, seria mentiras, hemos analizado, en ataque tienen jugadores desequilibrantes que marcan la diferencia en cualquier momento".

Otro de los que atendió a Gol Caracol en el aeropuerto El Dorado antes de su viaje a Medellín, fue el central costarricense, Juan Pablo Vargas, quien es consciente de lo que hay en juego.

X @MillosFCoficial

"Se ha hablado, no tenemos margen de error, no nos podemos dar el lujo de ir a perder más puntos. Contra Nacional será un gran partido, un rival fuerte, pero tenemos la capacidad para sacar la victoria allá", comenzó diciendo el defensor.

De paso, Juan Pablo Vargas se refirió a la racha de más de 7 años sin perder en el Atanasio Girardot, recordando que "hemos jugado muy buenos partidos allá, desde que llegue hemos tenido partidos brillantes", pero explicó que todo es porque "es un partido más, respeto igual a todos los equipos, y no tengo que temer mas de uno que de otro, al final es once contra once, es un juego en una cancha muy buena, que nos hace jugar buen fútbol, ir convencidos también y eso hemos hecho en estos años para traer buenos resultados".