Nacional vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay, ONLINE

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Atlético Nacional y Millonarios no atraviesan por su mejor momento. En lo que va de la Liga BetPlay II-2025, el equipo antioqueño es quinto, con 20 puntos, mientras que el 'embajador' es 13, sumando 14 unidades. Razón por la que ambos tienen urgencia de hacerse con la victoria, con el fin de mantener vivo el sueño de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Por eso, nadie se querrá perder ni un solo detalle de este juego. Vea Atlético Nacional vs. Millonarios, EN VIVO, por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 8:30 de la noche. De igual manera, puede seguir el minuto a minuto en el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), donde encontrará todo lo relacionado con este clásico colombiano.
Día: sábado 27 de septiembre.
Hora: 8:30 p.m. (Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot.
Jornada: fecha 13.
Transmisión: WIN Sports.
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Kilian Toscano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.
Millonarios: Diego Novoa; Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo; Nicolás Arévalo, Stiven Vega; Beckham Castro, Jorge Hurtado, Cristian Cañozales; y Leonardo Castro. D.T.: Hernán Torres.
⚽🔥 ¡Cada vez falta menos! 🎺🥁— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 26, 2025
▶️ Estos los 20 jugadores convocados por nuestro Director Técnico Hernán Torres para el partido frente a Nacional.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/k85QHCSIcD
Publicidad
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/cLRT9P9TVm— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 26, 2025
La última vez que 'verdolagas' y 'embajadores' se vieron las caras fue el pasado 16 de junio, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, donde el equipo capitalino se impuso por 0-1, con gol de Radamel Falcao García. Y es que Millonarios acumula cinco encuentros sin perder contra Atlético Nacional, cada uno de ellos por la Liga del fútbol colombiano.
Publicidad