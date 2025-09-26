Nacional vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay, ONLINE

Atlético Nacional y Millonarios no atraviesan por su mejor momento. En lo que va de la Liga BetPlay II-2025, el equipo antioqueño es quinto, con 20 puntos, mientras que el 'embajador' es 13, sumando 14 unidades. Razón por la que ambos tienen urgencia de hacerse con la victoria, con el fin de mantener vivo el sueño de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Por eso, nadie se querrá perder ni un solo detalle de este juego. Vea Atlético Nacional vs. Millonarios, EN VIVO, por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 8:30 de la noche. De igual manera, puede seguir el minuto a minuto en el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), donde encontrará todo lo relacionado con este clásico colombiano.

¿Dónde ver Nacional vs. Millonarios, EN VIVO?

Día: sábado 27 de septiembre.

Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot.

Jornada: fecha 13.

Transmisión: WIN Sports.

Beckham Castro y Leonardo castro celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2025 Twitter de Millonarios

Probables alineaciones titulares de Atlético Nacional y Millonarios

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Kilian Toscano; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

Millonarios: Diego Novoa; Helibelton Palacios, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo; Nicolás Arévalo, Stiven Vega; Beckham Castro, Jorge Hurtado, Cristian Cañozales; y Leonardo Castro. D.T.: Hernán Torres.



Convocados de Millonarios para el partido contra Nacional

⚽🔥 ¡Cada vez falta menos! 🎺🥁



▶️ Estos los 20 jugadores convocados por nuestro Director Técnico Hernán Torres para el partido frente a Nacional.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/k85QHCSIcD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 26, 2025

Convocados de Atlético Nacional para el juego con Millonarios

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/cLRT9P9TVm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 26, 2025

Designaciones arbitrales para Nacional vs. Millonarios

Árbitro: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). Asistente Nro. 1: Cristian Aguirre (Caldas).

Cristian Aguirre (Caldas). Asistente Nro. 2: Jhon Aguilar (Risaralda).

Jhon Aguilar (Risaralda). Cuarto Árbitro: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Diego Ruiz (Meta).

Últimos enfrentamientos entre Nacional y Millonarios

La última vez que 'verdolagas' y 'embajadores' se vieron las caras fue el pasado 16 de junio, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, donde el equipo capitalino se impuso por 0-1, con gol de Radamel Falcao García. Y es que Millonarios acumula cinco encuentros sin perder contra Atlético Nacional, cada uno de ellos por la Liga del fútbol colombiano.