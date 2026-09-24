Contundente dato que asusta a Nacional al enfrentar a Millonarios, con Alberto Gamero como técnico

En el fútbol colombiano este jueves todas las miradas se las lleva el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot y que tendrá como gran atracción la presencia de James Rodríguez, la contratación bomba de los 'verdolagas' para la Liga Betplay II y que ya ha tenido dos presentaciones con el equipo que dirige Lucas González.

Ese enfrentamiento entre antioqueños y bogotanos despierta morbo, por la rivalidad que existe entre las hinchadas y cada cara a cara es considerado como una final.

En cuanto a la actualidad en el campeonato, Nacional viene de perder frente a Llaneros en Villavicencio y es cuarto en la tabla con 18 puntos, con 8 partidos; mientras que Millonarios es segundo, con 19 unidades, después de derrotar a Boyacá Chicó en El Campín.

Publicidad

Sin embargo y según la información publicada en X por el experto en estadísticas Óscar Yamid Quiroz, en el verde hay un dato contundente y que preocupa. "El dato a romper esta noche: en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional nunca ha podido vencer a Millonarios bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Balance en 9 partidos disputados (8 en Liga y uno en Copa): 5 empates y 4 derrotas".



Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto oficial de Millonarios

Cabe recordar que Gamero regresó hace algunas semanas al banquillo de los 'embajadores', a donde llegó de manera sorpresiva para reemplazar al argentino Fabián Bustos, por una decisión de los directivos que, al parecer, no gustaban del estilo de juego mostrado en las primeras jornadas de la Liga II.

Publicidad

El mencionado Quiroz también hizo hincapié en que "desde 2018, el Verde solamente ha podido vencer una vez en casa al cuadro embajador. Balance en esos últimos 12 partidos: un triunfo, 6 empates y 5 derrotas".

En Liga, Atlético Nacional solamente ganó 5 de los últimos 25 partidos vs. Millonarios.



11 empates y 9 derrotas, el balance completo desde agosto de 2018. — Óscar Yamit Quiroz R (@oscaryamit) September 24, 2026

Para el partido entre Nacional y Millonarios ya se agotó la boletería en la capital de la montaña y se tiene la expectativa de ver un buen espectáculo. La transmisión en vivo por televisión irá por Win Sports.

