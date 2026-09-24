Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Contundente dato que asusta a Nacional al enfrentar a Millonarios, con Alberto Gamero como técnico

Contundente dato que asusta a Nacional al enfrentar a Millonarios, con Alberto Gamero como técnico

Nacional vs. Millonarios será este jueves, a las 7:30 de la noche, en la cancha del Atanasio Girardot, en donde los hinchas locales esperan una buena actuación de los de Lucas González.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
Comparta en:
Nacional y Millonarios se enfrentarán en el Atanasio, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Millonarios se enfrentarán en el Atanasio, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

En el fútbol colombiano este jueves todas las miradas se las lleva el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot y que tendrá como gran atracción la presencia de James Rodríguez, la contratación bomba de los 'verdolagas' para la Liga Betplay II y que ya ha tenido dos presentaciones con el equipo que dirige Lucas González.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Ese enfrentamiento entre antioqueños y bogotanos despierta morbo, por la rivalidad que existe entre las hinchadas y cada cara a cara es considerado como una final.

Últimas noticias

Acción de juego en duelo entre Nacional vs. Millonarios, por Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY Nacional vs. Millonarios, por la Liga BetPlay II-2026?

David González, DT del América de Cali.
Fútbol Colombiano

David González; "el marcador pudo ser más grande, pero nos vamos contentos por el deber cumplido"

En cuanto a la actualidad en el campeonato, Nacional viene de perder frente a Llaneros en Villavicencio y es cuarto en la tabla con 18 puntos, con 8 partidos; mientras que Millonarios es segundo, con 19 unidades, después de derrotar a Boyacá Chicó en El Campín.

Publicidad

Sin embargo y según la información publicada en X por el experto en estadísticas Óscar Yamid Quiroz, en el verde hay un dato contundente y que preocupa. "El dato a romper esta noche: en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional nunca ha podido vencer a Millonarios bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Balance en 9 partidos disputados (8 en Liga y uno en Copa): 5 empates y 4 derrotas".

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cabe recordar que Gamero regresó hace algunas semanas al banquillo de los 'embajadores', a donde llegó de manera sorpresiva para reemplazar al argentino Fabián Bustos, por una decisión de los directivos que, al parecer, no gustaban del estilo de juego mostrado en las primeras jornadas de la Liga II.

David Macalister Silva, capitán de Millonarios, y James Rodríguez, figura de Atlético Nacional, se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Nacional, liderado por James Rodríguez, recibe a Millonarios, sin Cuadrado; partidazo en el Atanasio

Nacional y Millonarios se enfrentan en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Nacional vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico por la Liga BetPlay

Publicidad

El mencionado Quiroz también hizo hincapié en que "desde 2018, el Verde solamente ha podido vencer una vez en casa al cuadro embajador. Balance en esos últimos 12 partidos: un triunfo, 6 empates y 5 derrotas".

Para el partido entre Nacional y Millonarios ya se agotó la boletería en la capital de la montaña y se tiene la expectativa de ver un buen espectáculo. La transmisión en vivo por televisión irá por Win Sports.

Relacionados

Millonarios FC

Atlético Nacional

Alberto Gamero

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad